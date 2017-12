Aprueban gasto de 2 mil mdp

Publicidad

El Ayuntamiento aprobó gastar en 2018 dos mil 132 millones de pesos.Aunque varios regidores manifestaron inconformidad por falta de análisis para su aprobación y criticaron información insuficiente, sólo los priístas Eloisa Cholico Torres y Jorge Montes González votaron en contra.El debate se dio principalmente porque regidores priístas acusaron que aunque pidieron la información del proyecto del presupuesto con anticipación y no se les hizo llegar.“Desde mediados de noviembre solicitamos el proyecto con ciertas características técnicas, manifesté muy puntualmente mi voto en contra de ciertas partidas y ciertos recursos por no tener el sustento de justificación, de análisis que nos permita determinar en favor de la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló la regidora Montserrat Vázquez Acevedo.“Hemos pedido esa documentación que nunca se dio en la Comisión de Hacienda, que se volvió a solicitar el lunes pasado, pero con todo respeto, aquí no son dogmas de fe. Aquí hay que dar las cosas y los papeles sobre la mesa”, dijo el también tricolor Jorge Montes González.Por su parte la síndica panista, presidenta de la Comisión de Hacienda, María Eugenia Mosqueda Nieto defendió la probación del presupuesto.“No estamos encubriendo nada, todo se presenta, no está escondido. Pido se someta a votación el dictamen”, dijo.El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo señaló que hubo transparencia en el proyecto de la Ley de Egresos y que Celaya siempre se ha distinguido por el manejo de sus finanzas.