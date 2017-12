Piden regresar caseta de Policía

Publicidad

En la colonia Villas del Bajío sección V quitaron en días pasados una caseta de Policía, por lo que vecinos de la misma piden que regrese porque sí ayudó a bajar la delincuencia.La caseta fue puesta aproximadamente hace tres meses, debido a los altos indices delictivos que se registraban en la zona, asaltos, robo a autos, casa habitación, entre otros, según habitantes de la zona.La solución fue una caseta en el retorno de Villas del Bajío, quinta sección, un policía cuidaba durante el día y otro en ocasiones durante la noche, pero fue una buena solución, pues vecinos comentan que los robos disminuyeron.“La quitaron (la caseta) antier (lunes), fue en la noche porque nadie se dio cuenta, y si es necesaria, los ladrones se calmaron y ojalá la pongan de nuevo”, señaló Abel, vecino.Otro ciudadano dijo que era buena opción, espera que los vecinos se reúnan para llegar a un acuerdo y pedir a la autoridad que la regresen, pues se sienten más seguros.“Yo me cambie hace como dos meses y ya estaba la caseta, los vecinos me dijeron que ya estaba más tranquilo el lugar, pero ahora ya no está y ya la pienso para quedarme, porque si dicen que está feo”, dijo otro vecino.