Sonrisas para niños

Con la meta de recolectar 10 mil juguetes para la celebración del día de Reyes Magos y repartirlos a niños de escasos recursos DIF municipal de Cortazar inició formalmente el Juguetón 2018.La directora de DIF municipal, Minerva Torres Novoa, indicó que ya desde hace unas semanas iniciaron con la invitación al menos a 40 empresas que colaborarán con juguetes para intentar de cumplir la meta, además del módulo que año con año se instala afuera de presidencia municipal.“En este año estamos empezando el 15 de diciembre tenemos la meta del año pasado que fueron 10 mil juguetes, esperamos superarla para poder brindarle una sonrisa a los niños de pocos recursos, se va a tener el contenedor afuera de Presidencia Municipal y ya también hicimos la solicitud a más de 40 empresas”.En cuanto a la situación que se encuentra el jardín principal con obras que se realizan, dijo la directora que espera no afecte la colecta además de que se estará analizando el lugar donde se entreguen el 6 de enero, de estar listo el jardín para esta fecha se realizaría ahí y en caso de no estar sería en alguna de las deportivas del municipio.El Gobierno Municipal y los comerciantes del 5 de enero siguen en pláticas para definir el lugar de instalación para las ventas de día de Reyes Magos debido a la obra que se realiza en el jardín principal por lo que una de las alternativas es que se instalen en la calle 5 de Mayo, aunque aún no se define.