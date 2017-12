Construirnos

Publicidad

En el día a día conocemos a muchas personas, interactuamos. Hay ocasiones en que las conversaciones triviales se van fortaleciendo y pasan de hablar de banalidades a cosas más serias. Algunas, muy raras por cierto, sentimos un grado de empatía y surge la amistad. Cuando la otra persona se permite dejarnos ver al ser humano que esconde, es como atisbar por una puerta entreabierta o asomarse por el ojo de la cerradura a un mundo vedado.Los humanos somos seres inacabados que con el paso de los años nos vamos construyendo. Nos moldea el tiempo, nos marcan las vivencias, las actitudes, las palabras, las personas y el resultado somos nosotros. Hay cosas que salen de nuestro alcance y no pudimos cambiar, son cuestiones que así sucedieron, que de pronto se nos dieron en los brazos como un sol ardiente, como un mundo y sucumbimos bajo su peso, incapaces de hacer nada al respecto. Más que vivirlo, lo difícil fue asimilarlo en las largas horas que siguieron, en los días eternos que parecían no tener fin. Pero pasaron, porque nada es eterno y la gran ola destructiva se retiró, dejando grandes destrozos en nuestra playa. Entre ellos el alma horadada e incrédula, por tener que lucir ahora en su superficie antes reluciente, una marca imborrable por toda la vida sin remedio. Yo creo que si se nos permitiera elegir nadie escogería los sobresaltos ni los sinsabores, con toda seguridad, todos optaríamos por tener trozos de cielo. Pero las utopías no entran en este relato, ni los supuestos.Hay varios caminos a seguir y eso si entra dentro de nuestra elección. Una aprender de la vivencia y sacar la enseñanza. Otra quedarnos en el papel de víctimas por el tiempo que nos quede como un Frankenstein viviente, luciendo las heridas, recordando quiénes fuimos, mostrándonos como unos monstruos de partes ajenas que se niegan a ser una unidad, cuestionando, especulando sin parar.En mi caminar he visto de unos y otros ejemplos. Personas con una gran resiliencia que renacieron de sus cenizas admirablemente y otras que el corazón se les endureció de rencor y sus caras son unas máscaras inconmovibles, que ahora a su vez dañan porque creen tener el derecho por haber sido maltratados.¿Cuál soy yo? creo que he probado varias opciones, pero he optado por continuar con las lecciones aprendidas, aceptando que las heridas ahora cicatrices, son parte de mi geografía, de mi historia, como la corteza marcada de un árbol añoso que se yergue vivo, fuerte, y muestra sus brotes nuevos, demostrando que la vida no se detiene y que es infinitamente hermosa para estacionarse en el mismo lugar.S.A.L.