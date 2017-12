Alanís no va a jugar en Chivas, aunque se quede en el Club: Jorge Vergara

Publicidad

Primero habló con un medio de comunicación argentino, con TyC, y lo hizo sobre el futuro del entrenador Matías Almeyda, Jorge Vergara ahora se abre en Estados Unidos para expresar lo que sucede con el defensa Oswaldo Alanís, de quien asegura "no va a jugar en Chivas".De hecho, sentencia que el defensa central no volverá a jugar con el Rebaño Sagrado "aunque se quede en el club".En entrevista con el programa Raza Deportiva de ESPN, el dueño del Guadalajara afirmó que la Asociación de Futbolistas Profesionales "está equivocada en su postura.Dimos oportunidades a Alanís para que jugara en otro equipo".Pese a no revelar el nombre del club que buscó al seleccionado nacional en el pasado Draft, Vergara afirma que ya se había llegado a un arreglo para que el futbolista saliera, "pero él no quiso porque era un equipo pequeño".Ha trascendido que el Querétaro era el conjunto que lo buscó.Artículo Lo que sabemos del caso Oswaldo Alanís Universal Deportes El jugador de las Chivas fue separado del plantel y entrena con el equipo de Segunda División También contradijo a José Luis Higuera, CEO del Grupo Omnilife-Chivas, quien aseguró que todas las decisiones del club las toman entre ambos y Matías Almeyda, director técnico del primer equipo.Por último, habló sobre los refuerzos de las Chivas y reveló que "buscamos traer a Héctor Moreno, pero no se pudo"."En muchas ocasiones hemos gastado más que Monterrey o Tigres, pero ellos tienen la ventaja de que cuentan con un mercado más amplio para reforzarse", dijo