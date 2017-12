Gabriel Peñalba sería refuerzo en Las Palmas

Publicidad

Tan pronto como ha sido presentado en la dirección técnica del club español Las Palmas, Francisco Jémez ha pedido a su primer refuerzo, y llegará del Cruz Azul: Gabriel Peñalba.El ex entrenador de La Máquina solicitó al volante de contención argentino, quien -en un principio- no estaba en los planes del portugués Pedro Caixinha y al final pareció convencerlo en los entrenamientos.Pero al ex futbolista del Veracruz no le agradó ser transferible en un principio, por lo que ha manifestado a la directiva azul su deseo de irse a Las Palmas junto a Jémez, con quien tiene muy buena relación.Las charlas entre ambas directivas ya van avanzadas y es posible que el fichaje sea anunciado durante las próximas horas.