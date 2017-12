La detención de recolección de basura provoca basureros en colonias

Publicidad

La visible desatención en la recolección de laen la zona sur, está provocando un basurero encomo Marfil, Las Teresas, El Arte, Ex Hacienda, Ladera de la Aldana, entre muchas otras.de Las Teresas reportaron aExpress que hace aproximadamente un mes, losrecolectores dejaron de realizar recorridos constantes en colonias aledañas, en consecuencia los contenedores están saturados de desechos.Am Express realizó un recorrido donde se observa que la mayor parte de los contenedores, están repletos de basura, situación que está generando un grave problema de salud.Y es que al estar los contenedores repletos de basura, los desechos caen al suelo, así con el viento y los perros callejeros que destrozan las bolsas, la basura se riega varios metros alrededor de los contenedores.María Guadalupe Lona, vecina de Marfil, comentó que anteriormente los camiones pasaban hasta tres ocasiones al día, pero ahora sólo pasan una vez, así que resulta insuficiente para llevarse todos los desechos que se generan en estas colonias.“Uno ve que el contenedor para entrar a la colonia El Arte está lleno, así que se va uno al contenedor que está frente al jardín de niños y está igual".“Si uno va al contenedor ubicado frente al salón de fiestas, está igual, y la misma situación se vive en el depósito que está en el kiosko, ya no sabemos qué hacer con la basura”, comentó Guadalupe Lona.En el recorrido realizó por am Express se observó que efectivamente todos los contenedores, están en las misma situación.Incluso los contenedores que se ubican a lo largo de la carretera Las Teresas a la Plaza de Toros, están repletos de basura, con desechos regados varios metros alrededor de los depósitos de basura.