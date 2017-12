‘Star Wars’, ¿y ahora, qué? Las próximas películas

Publicidad

Star Wars está a solo de una película de cerrar su tercera trilogía, y, sin embargo, tras 40 años de cine, está más viva que nunca. Disney sigue teniendo en su marca una de sus grandes franquicias. Es más: Star Wars: Los últimos jediestá a punto de hacer el segundo mejor fin de semana en taquilla de la historia, solo por detrás del anterior El despertar de la fuerza. Tras demostrar de nuevo su fiabilidad, queda claro que la Casa del ratón y Lucasfilm seguirá sacando una película por año, hasta que aguante el cuerpo, y con la estrategia de mezclar episodios independientes como Rogue One con una saga madre.Pero una vez cerrada la saga Skywalker, y con numerosos problemas con sus directores (ha habido tres cambios en solo unos años), el futuro creativo multipantalla se presenta con más dudas que nunca. ¿Tendrá tanto público la trilogía de Rian Johnson? ¿Se podrá replicar el éxito en televisión? ¿Funcionarán los capítulos con subtítulo de los personajes ya establecidos, pero ahora con otros actores? ¿Qué otros personajes merecen más protagonismo? Solo el tiempo lo dirá. Esto es lo que sabemos por ahora.25 de mayo de 2018.Tras una gran polémica, Phil Lord y Christopher Miller, directores de comedias de éxito como Infiltrados en clase, Lluvia de albóndigas o La LEGO película, fueron sustituidos por el veterano Ron Howard, Frost/Nixon o Apolo 13, para que hiciera un trabajo rápido y más fiel a lo que quería Kathleen Kennedy.Alden Ehrenreich (con todo el peso sobre sus hombros de interpretar al personaje de Harrison Ford), Emilia Clarke (Daenerys de Juego de tronos), Donald Glover (como el joven Lando Calrissian), Woody Harrelson, Thandie Newton, Paul Bettany (que sustituye a Michael Kenneth Williams), Phoebe Waller-Bridge (protagonista de la serie Fleabag) y, por supuesto, Chewbacca, incluso si ya no está interpretado por Peter Mayhew.Iba a ser una de las películas más divertidas de la nueva hornada, gracias a sus directores, pero a la productora Kathleen Kennedy y al guionista Lawrence Kasdan (el escritor regresa para escribir con su hijo otro capítulo) no les gustó demasiado su plan de rodaje improvisado y con diálogos divertidos. No querían salirse tanto de lo establecido. Ahora, con la sustitución a solo un año del estreno, y ningún retraso a la vista, da un poco de terror que pueda haber quedado un engendro sin demasiada personalidad y un tanto bipolar, con un Ehrenreich perdido sobre qué visión de Solo dar en esta película que se sitúa una década antes de la primera aparición de Harrison Ford y Chewbacca. Porque Ron Howard, además, puede ser de lo mejor (Rush) y lo peor (El código Da Vinci). Es un artesano, un trabajador de Hollywood. Al menos ha tenido la oportunidad, eso sí, de orquestar una reunión con su protagonista de Willow, y habitual de la saga, Warwick Davies. También esperamos ver, claro, cómo Han ganó a Lando el Halcón Milenario en un juego de cartas.20 de diciembre de 2019Otra película de Star Wars con problemas tras las cámaras. Tras la despedida de Colin Trevorrow (director de Jurassic Worldvapuleado por The Book of Henry), será J. J. Abrams, director del episodio VIII, quien vuelva a sentarse en la silla . Mejor lo bueno conocido... pensó Kennedy.Está por confirmar, pero se da por hecho que allí estarán al menos Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Billie Lourd, Kelly Marie Trank y compañía, para dar su última batalla. Aunque nada de Carrie Fisher —ni digital ni grabado— , que podría haber tenido un gran papel en esta entrega. O no. Snif.Que le den un gran cierre a Carrie Fisher, y que su muerte, así como el cambio de director, no trastoque demasiado la obra final. Que Abrams respete el trabajo de Johnson y que al final, sí, la esperanza de los jedi prevalezca sobre el mal. Porque de eso ha ido siempre esto ¿no? Chris Terrio, responsable de Argo, Batman v. Superman y Liga de la Justicia, escribe la cinta junto a Abrams.Los rumores apuntan a que empieza a rodar en enero de 2019, para estrenarse en 2020.En agosto se anunció que Disney negociaba con Stephen Daldry, director de Billy Elliot, Las horas y The Crown, para hacerse con este puesto tan alejado de todo lo que ha hecho antes, pero no se ha vuelto a saber más.Ewan McGregor ha mostrado interés en regresar al rol del maestro jedi, pero no se conoce ni el tiempo en el que transcurrirá, aunque se da por hecho que será previo a su encuentro con Luke (cuando ya tenía el rostro de Alec Guinnes)Otra buena historia autocontenida que explique qué fue de Obi Wan, y darle una nueva oportunidad al personaje ahora, por fin, como protagonista. Hoy que McGregor está, asimismo, en una mejor salud que nunca. A través de sus ojos podremos conocer más detalles sobre los jedi y sus ultimísimos días de gloria, con él como único protector de su leyenda. Otro de los spin-off rumoreados era el de Boba Fett, pero tras la despedida de Josh Trank, los planes parecen lejanos o directamente abandonados.De 2020 en adelante.A Kathleen Kennedy le gustó tanto Los últimos jedi que puso a Rian Johnson a dirigir una trilogía independiente a la saga Skywalker con su habitual equipo de producción.No hay equipo. ¿ Habrá más porgs Qué se espera: Que Johnson siga sorprendiendo con su particular visión del universo y que entregue nuevos elementos, ahora todavía con más libertad y maniobra para contar su historia, quizás menos maniquea que la original por lo visto. Esperen lo inesperado.El plan es estrenarla para lanzar la plataforma de streaming de Disney en 2019.No hay equipo.No hay equipo.Conocer más historias personales y desconocidas, así como con mayor profundidad, de esa galaxia muy muy lejana, estén o no relacionadas con la trama principal. Que sea más exitoso que algunos de los proyectos televisivos anteriores (George Lucas llegó a tener en la mente una producción de 100 episodios que nunca cerró). Y que la saga dure por siempre.