A 14 meses se confirma: sí lo mataron los policías de Zapotlán

La madrugada que lo asesinaron cuatro policías municipales de Zapotlán, quedaron regados en el suelo once casquillos percutidos.



La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) documentó que este joven y sus tres acompañantes, además de un bebé, no tenían armas y no participaron en el robo de una tortillería como argumentaron los policías que los agredieron.



En la madrugada del 30 de octubre de 2016, el joven manejaba un Chevy blanco cuando a tres calles una patrulla gris y blanca se atravesó para cortarle el paso. Al esquivarla escuchó balazos.



Tras acelerar, notó que la camioneta que momentos antes había rebasado ahora lo perseguía. Escuchó más disparos.



Cuando era perseguido vio en frente las luces blancas de un vehículo que estaba atravesado para impedirle el paso.





Siguió su trayecto hasta llegar a la camioneta y cuando uno de sus acompañantes se dio cuenta que era otra patrulla y le dijo que parara su marcha, escucharon diez detonaciones de arma de fuego.



El joven murió sobre la avenida Miguel Hidalgo a la altura de la Presa Huatongo, Zapotlán.

Recomendación

Así lo narra la más reciente recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, que pide al alcalde Erick Islas Cruz sancionar a los policías responsables, uno de los cuales causó baja, además de reparar el daño a los familiares del joven.



De los cuatro policías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el identificado como AR1 había causado baja; sin embargo, no fue comprobado con documentos y ninguno de los uniformados señalados compareció ante la comisión pese a que fueron requeridos en tres ocasiones.



La bala que causó la muerte al joven fue disparada por el arma de fuego con número de serie J26192Z asegurada al policía identificado como AR4, señala la recomendación basada en dictámenes periciales.