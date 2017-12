A indigentes ni una cobija, los albergues no los aceptan

Publicidad

, a los indigentes nadie los ve, nadie los atiende. Los albergues no son “tradicionales” y por ello niegan el servicio a personas de la calle, aún en condiciones extremas como las bajas temperaturas que llegaron a los cero grados en este diciembre.Existen cuatro albergues, tres atendidos por el gobierno estatal y uno de carácter municipal, pero ninguno de ellos, contempla la atención a laEstán enfocados primordialmente a recibir a familiares de los pacientes hospitalizados.Esta población es tan invisible que no existe un censo de ellos, según el estudio de percepción que realizó el Instituto de, dependiente de laEl alberguelocalizado a un costado del, permite la entrada a sus instalaciones a máximo dos personas por paciente internado, siempre y cuando se presenten con documentación oficial que avale su estancia, así como un pase de ingreso expedido por el nosocomio del que provienen.Una cuota de 30 pesos por persona y 25 para menores de cinco años es lo que deben de pagar al día para recibir alimentación que incluye desayuno, comida y cena, así como servicio de regaderas y hospedaje.Mientras que en el Albergue del-perteneciente a la misma dependencia- sólo brindan a los familiares un techo para poder pasar la noche, en el momento que amanece las puertas se cierran y así permanecen durante el día.Aunque eltambién cuenta con albergue, es utilizado en su mayoría por pacientes que provienen de otros municipios, o bien, por sus familiares. La diferencia es el costo, ya que, en comparación a otros lugares el servicio de regaderas es de 20 pesos.Por su parte, el municipio de Pachuca cuenta con su albergue en la, pero al ser transitorio sólo se encarga de los niños con problemas deMaría Magdalena Rodríguez León, funcionaria del, afirmó que los indigentes son canalizados al albergue estatal, ya que los lineamientos del estatuto orgánico del ayuntamiento de Pachuca no facultan al municipio para recibir a personas en situación de calle.Por su parte, Jazmín Escamilla López, encargada del albergue del, aseguró que el acceso es negado cuando se trata de indigentes, ya que “no es un albergue tradicional”.Dijo que en épocas de frío, lase encarga de levantar a las personas de banquetas y calles, pero no las pueden remitir a dicho albergue porque ya saben que no se les permitirá la entrada.Las dos funcionarias, plantearon por separado que la responsabilidad es municipal y otra que es estatal, lo cierto que ambas niegan la atención a este tipo de población.Esta tarea que nadie presta, es paliada por algunas asociaciones civiles, como es Nueva Vida que aun cuando nos los aloja, les brinda servicios alimenticios, lo que deja sin techo a las personas desamparadas, pese a las condiciones extremas del clima.Nereida Hernández Hernández de 17 años, es una de las usuarias del albergue dela causa del cáncer que padeció hace cinco años mientras cursaba la secundaria.Las consultas médicas de revisión en elhacen que ella, su madre María Andrei Hernández y su hermana menor Araceli, soliciten los servicios del albergue estatal cada seis meses. La inversión de esta familia proveniente de Huejutla de Reyes es de 85 pesos por día.Durante la noche del 19 de diciembre sólo 15 camas de las más de 60 que existen fueron utilizadas en este albergue, alguna de las literas sobrantes pudo ser ocupada por el señor Pedro, quien vaga por los parques y plazas de Pachuca al no tener un hogar donde pasar la noche.Aunque no sabe su nombre y edad exacta, relató que el abril del próximo año podría cumplir sesenta años, sentado en una columna de los portales frente al, vende dos celulares sin pila y un reloj descompuesto para poder obtener dinero y comprar comida que no le ofrecen en ninguno de los albergues.Por 10 pesos, “una señora de la”, le brinda comida y aunque dijo tener una casa en la colonia de San Bartolo, prefiere no dar molestias a su familia, quienes aún creen que vaga y duerme en las calles debido a su; sin embargo, Don Pedro aseguró que abandonó ese vició hace más de siete años.Aun cuando los indigentes no son vistos, el estudio de percepción demuestra que los ciudadanos si los consideramos parte de la sociedad.