Exige Acción Nacional aplazar incremento en tarifas del transporte

El dirigente del PAN Asael Hernández Cerón pidió aplazar el incremento del 20 por ciento que la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo cocina para finales de este año y que va de 8 a 10 pesos en el transporte colectivo y masivo (combis y Tuzobus) y de 30 a 35 en individual (taxis).Dicha petición de “aguantar el aumento” obedece a una reforma a la Ley del Sistema de Transporte de Hidalgo que impulsa el diputado panista Santiago Hernández Cerón que da privilegios a los concesionarios.“Claro que no es justo un incremento a las tarifas. A nivel nacional exista una inflación tremenda y se sentirá más ahora con la liberación del precio de la gasolina; por ello, considero que se debería de ‘aguantar’ el aumento”, expresó.La reforma que desde la dirigencia del PAN se busca impulsar en el Congreso local pretende aminorar el pago de impuestos a los concesionarios, para que con ello se vea reflejado en una disminución en el costo del pasaje.Entrevistada por separado, Gloria Romero León, diputada panista, consideró que el incremento debe corresponder a la inflación en un diez por ciento, toda vez que desde hace dos años las tarifas no han sido modificadas.En tanto, Manuel Hernández Badillo, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció por disminuir el precio de la gasolina e incrementar el salario mínimo, el cual debe ser mayor a los cien pesos.“No se soluciona con subir el pasaje sin disminuir el precio de los combustibles, por lo que es un problema estructural de una economía con un salario mínimo de risa”, declaró.La próxima semana la Secretaría de Movilidad, que recibió 150 solicitudes de organizaciones de transporte público, dará a conocer si procede o no el incremento a las tarifas.De ser procedente la actualización de la tarifa, tanto el Sistema Tuzobus como los concesionarios y permisionarios de taxis y colectivos están obligados a difundirla durante cinco días en un lugar visible de las unidades. Transcurrido este periodo entrarán en vigor.