Procuraduría indaga una sola denuncia contra Filiberto Hernández

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) requirió al ayuntamiento información para integrar el expediente sobre la indagatoria que siguen por el descuento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 23 millones 525 mil 393 pesos a trabajadores del municipio que no fue reportado a Hacienda, confirmó el edil Raúl Camacho Baños.



El munícipe informó que han presentado 31 denuncias por probables delitos por: obras que no cumplen especificaciones del expediente técnico, obras pagadas y no construidas, obras construidas y no pagadas y obras no contratadas, pero que se ejecutaron.



Camacho Baños puntualizó que el ayuntamiento ha cumplido con lo que le corresponde y es competencia de la Procuraduría dar seguimiento a las denuncias, pese a que pasaron seis meses desde que inició el proceso judicial contra Hernández Monzalvo y no ha sido presentado ante la justicia.



La primer de 31 denuncias fue interpuesta por la síndico Jurídico, Johana Montcerrat Hernández Pérez, ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) el 5 de junio de 2017, con carpeta de investigación número 12-2017-07-400 por delito de peculado contra:

Filiberto Hernández; el síndico Hacendario, Alberto Monzalvo Vargas; y el secretario de Finanzas, Juan Álvaro Cornejo Espinoza.