Alianzas opositoras sólo buscan el poder: Meade

Al registrarse como aspirante del partido Nueva Alianza a la Presidencia de la República, el precandidato del PRI, José Antonio Meade, desestimó las alianzas opositoras, las cuales, dijo, simplemente buscan ganar, y ello confunde, rompe, divide y desestima el voto.“No se puede entender una alianza en donde están sentados en la misma mesa quien cree que Corea del Norte es un buen modelo de desarrollo y quien cree que la educación en México tendría que ser confesional.Una alianza de ese tipo desencanta a uno y otro.Una alianza de ese tipo divide, confunde y resta”, señaló.En rueda de prensa, Meade Kuribreña subrayó que una alianza que suma a quienes históricamente han sido adversarios ideológicos deja confundido a quien cree en los principios del PAN y a quien cree en los de la izquierda.La estrategia, añadió, tiene que sumar voluntades de forma que para el electorado sea transparente y clara.El ex funcionario federal aseveró que la alianza se debe hacer con el ciudadano, buscar el diálogo entre el militante y la sociedad, además de que oxigene y que ayude a tener mejores propuestas de gobierno.Defendió la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza, la cual, aseveró, busca sumar propuestas consistentes.“Propuestas que suman porque no entramos en contradicción, sino que hacemos nuestras y ellos suyas una misma ruta de certeza y experiencia, y cuando eso lo contrastamos con alianzas que lo primero que hicieron fue destruir militancia y que lo que hacen es buscar como compañeros de viaje a quienes siempre se presentaron como contrincantes”, apuntó.Ayer José Antonio Meade se registró como precandidato de Nueva Alianza a la Presidencia de la República.El registro se realizó ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido turquesa, la cual se instaló en el Hemiciclo a Juárez en la capital del país.Acompañado del dirigente nacional aliancista, Luis Castro, Meade cruzó la calle para entrar al Museo Memoria y Tolerancia, en cuyo auditorio lo esperó la militancia turquesa.En un discurso de poco más de nueve minutos, Meade Kuribreña subrayó que con Nueva Alianza se tiene la coincidencia en el valor del respeto y en que el diálogo vence siempre al rencor.Detalló su proyecto de trabajo, en donde puso al centro la educación, tema que defiende Nueva Alianza.Se combatirá, además, la corrupción e impunidad de manera frontal y se llevará seguridad a todos los rincones del país“Eso vamos a lograr con el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.Otros olvidan sus principios y se dan la mano porque su único sueño es el poder.La nuestra es una alianza por convicción, las de enfrente son alianzas por desesperación.“Nosotros caminamos juntos porque compartimos el sueño, como dijo [Nelson] Mandela, de que la educación es el arma más poderosa para transformar al mundo”, indicó.La alianza PRI, PVEM y Panal, añadió el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, sí tiene sentido porque existe constancia.“Basta de promesas huecas”, exclamó, “necesitamos ampliar y profundizar el camino de la ley, el crecimiento económico y el desarrollo con justicia”.A los turquesas les aseguró que el país no está para experimentos que lo pueden llevar a la bancarrota.Lo logrado por cada familia, puntualizó, no se puede poner en riesgo.Ofreció a la militancia y simpatizantes de Nueva Alianza honestidad, experiencia, transparencia en el uso de los recursos públicos y metas claras.Meade Kuribreña aseguró que el crecimiento económico es el objetivo central por atender, la economía de las familias.Avanzar, dijo, hacia el empleo pleno y con salarios dignos, lo que representa un acto de justicia.Se trata, añadió, de servir a la ciudadanía para que tenga una mejor vida.“Estoy determinado a abatir la pobreza extrema, que ningún niño nazca en esa condición”, expresó.La apuesta, añadió, es avanzar con libertades y democracia.Lo contrario, consideró el precandidato, es dar un salto hacia atrás.“Muchos nos van a honrar con su voto, no los vamos a defraudar”, comprometió el aspirante de la alianza PRI-PVEM y Panal.Más tarde, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, asistió al funeral de la señora Elvira Estrada Sánchez, quien fuera suegra de Manlio Fabio Beltrones.Meade Kuribreña acudió a dar el pésame en una funeraria del sur de la Ciudad de México, en donde aprovechó para conversar con el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).