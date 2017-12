PRI urge publicar Ley de Seguridad

Publicidad

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, se pronunció a favor de que “cuanto antes” el jefe del Ejecutivo federal promulgue la Ley de Seguridad Interior, y sostuvo que el texto resiste la prueba de acciones de inconstitucionalidad que se puedan presentar ante la Suprema Corte y las revisiones que hubiera sobre su convencionalidadMarko Cortés, coordinador de diputados del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, pide “al presidente Enrique Peña Nieto que antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior dialogue con todas las voces nacionales e internacionales que tienen muchas dudas al respecto, y, de no convencerlos, que finalmente no se publique” esta controvertida normaEl senador Enrique Burgos García y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, ambos priístas, sostuvieron que el proceso legislativo que siguió la Ley de Seguridad Interior incluyó la recepción de los diversos puntos de vista y en ellos se encuentran los señalamientos de que urgen reglas para la actuación de las Fuerzas ArmadasEn los hechos “el país está militarizado”, dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, y lo que dispone la ley son disposiciones para la actuación de militares y marinos dentro de normas que garanticen el respeto a los derechos humanosEsto, a pesar de que el martes, el Inai pidió al presidente Enrique Peña Nieto devuelva la ley con observaciones al Congreso, en cuanto a transparencia se refiereAnte el hecho de que la Ley de Seguridad Interior es una norma criticada en México y en el extranjero, Burgos advirtió que encuentra voces que debieran contar con información amplia de este tema, que sin embargo desconocenEl senador Manuel Bartlett Díaz (PT) dijo que la Ley de Seguridad Interior es violatoria de la Constitución, legalizará la militarización del país y facilitará la transgresión de los derechos humanosMarchan por el temaAlrededor de 500 personas marcharon en la Ciudad de México para exigir al presidente Peña Nieto que no promulgue la Ley de Seguridad Interior debido a que es necesario un mayor debate sobre esta legislación, a la cual señalaron como el mecanismo para el inicio de la militarizaciónDurante la manifestación los integrantes de los colectivos #SeguridadSinGuerra, Congreso Nacional Ciudadano, así como estudiantes de la UNAM y del IPN, señalaron que viola los derechos humanos y apuntaron que “es una imposición por parte de los legisladores, quienes no escucharon las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos