La mejor versión de ti

En esta época de vacaciones, de fechas festivas, me gustaría que hicieras un análisis profundo, sobre cuanto cuidas tu salud, porque vivimos como si fuéramos inmortales. A veces tenemos excesos, pero ahora las festividades lo ameritan ¿no?Pero cuanto en realidad cuidamos nuestro cuerpo, a veces nos falla ante los excesos y pensamos en que otro poco más, no estaría mal, y la única cosa que sé, es que parte del amor propio seria hacernos un chequeo anual. Algunos no lo hacen porque les da miedo, vamos ni siquiera visitamos al dentista hasta que nos duele la muela, y así vamos jugando con nuestra máquina más hermosa y perfecta que es nuestro cuerpo.Algunos creen que la salud debe cuidarse cuando ya estás en un extremo, pensamos que si tenemos alguna gripe, con cualquier medicamento comercial se quitará o incluso lo hacemos con los famosos remedios caseros, y si se complica, ya hasta el último acudimos con un médico.Creo que no debemos auto recetarnos, si hay muchas formas de cuidar desde nuestras manos la salud, pero en realidad ¿quién está comprometido con uno mismo para hacerlo?Tenemos una gran ventaja, la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho, pero tampoco se trata de abusar, vamos por lo básico, porque aunque leo, pregunto, me informo, no soy especialista en salud, pero lo básico si lo sé.Hay que realizar tres comidas al día, sabiendo que toda la energía la encontraras en el desayuno, bien dice la frase: “desayuna como millonario, come como rico y cena como pobre”.Trata de que tus comidas sean balanceadas, además trata de realizar algún tipo de ejercicio físico, es decir, sino te encanta el ejercicio, pues camina, saca a pasear a tu perro.O de plano, ve a una miscelánea por tus donas y pastelitos caminando, que no naciste en carro, es broma, nada de que vayas por tus donas y pastelitos y a la mera si, si puedes comer eso, pero con medida, en verdad trata de ejercitarte.Toma agua, no cuentes tus líquidos, con algún refresco o jugo embotellado, se trata de tomar dos litros de agua, no te mal pases, sé que el trabajo, y la vida estresante que cada uno vivimos por distintas razones, nos hacen no comer a nuestras horas, pero yo te recomendaría, llevarte algo de tu casa, y comértelo a tu hora, para que sigas recargando al cuerpo de energía, bájale a los excesos o de plano elimínalos, como el cigarro, el alcohol, desvelarse, entre otros.Que tu verdadero propósito de año nuevo, sea hacerte un chequeo general, no esperes a sentirte mal, muchas enfermedades detectadas a tiempo tienen cura.En realidad es un compromiso personal, nadie tiene por qué cuidar tu mamá, tu pareja, tus amigos, en verdad no tendría por qué, si es un asunto personal.En este, casi inicio de un año nuevo, te recomiendo que no está de más practicarte análisis generales, que tu propósito sea mensual y no solo de año nuevo, para que sea real.Para que pedimos ganarnos la lotería o encontrar al amor de nuestra vida o tener un mejor empleo, si no lo vas a disfrutar porque tu salud está dañada porque una vez que se pierde la salud, se pierde todo, porque ni el dinero te puede curar.Deseo que el año 2018 para todos ustedes, sea lleno de metas en la vida, de retos, ya que del cielo sólo cae la lluvia, deseo repito, que tengan y cumplan muchas, muchas metas y que tengan las ganas y la voluntad para realizarlas, porque estaría de más, decirles que si tienen la capacidad, porque ya lo saben, que estén rodeados por todo el amor en general, que se aman, y que sepan , que en la vida vale la pena luchar, por lo que se quiere alcanzar, y por supuesto, que se conviertan en la mejor versión de sí mismos.