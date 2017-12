Facebook penalizará las publicaciones que piden directamente “me gusta”

Publicidad

ha tomado medidas contra uno de los clickbaits más sencillos: las publicaciones que invitan directamente a los usuarios a dar a "me gusta", a compartir o a comentar serán penalizadas por la empresa creada en 2004 porsegún ha informado el portal especializado Recode. A partir de las próximas semanas, el gigante estadounidense bajará en los muros de los internautas las típicas entradas que funcionan como un cebo para lograr alcance: Like si te gustan los cachorros de perro, Comparte si te indigna la muerte de este animal, Like si prefieres a Messi y comparte si eres de Cristiano.Esta táctica era utilizada hasta ahora por muchas empresas para lograr alcance en sus publicaciones y burlar el algoritmo de esta red social.sin embargo, ha anunciado el punto y final de esta estrategia, que, según ellos, tampoco era del agrado de los internautas. "Los usuarios nos han dicho que no les gustan las publicaciones de spam en Facebook que les incitan a interactuar con 'me gusta', compartidos y comentarios", ha escrito la compañía en su blog.Sin embargo, la empresa fundada porno comparte ninguna métrica sobre la cantidad de spam en su red social, de forma que es muy difícil medir este tipo de publicaciones.ajusta su algoritmo todo el tiempo para priorizar o penalizar ciertos tipos de contenido. Por ejemplo, dar mayor alcance a las publicaciones de amigos y no a las de medios de comunicación u otorgar mayor importancia a las entradas que lleven vídeos. Este software, que responde a patrones opacos, es interpretado y reinterpretado continuamente por las compañías para ganar alcance en esta red social.