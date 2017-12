Aprueban presupuesto

Publicidad

Con los votos en contra de la fracción del PRI, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 fue aprobado por miembros del Ayuntamiento, en el que se contemplan 1 mil 577 millones 766 mil 723.79 pesos.Este año se dio un aumento de casi 200 millones adicionales al presupuesto del 2017, que sumado a los ingresos propios de los organismos descentralizados llegará a los 2 mil 77 millones de pesos.A la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia que más ingresos tendrá el próximo año, recibirá 369 millones 410 mil 215.19 pesos, seguida por la dirección de Servicios Públicos con 269 millones 794 mil 687.86 pesos.La Tesorería Municipal tendrá recursos por 173 millones 936 mil 234.88 pesos y la dirección de Obras Públicas 160 millones 10 mil 482.62 pesos, mientras que la dirección de Desarrollo Social y Humano tendrá 101 millones 848 mil 471.51 pesos para ejercer.Durante la aprobación, el regidor del PRI, Armando Uribe Valle mostró su inconformidad con el presupuesto, al señalar que no se ha puesto atención a áreas como cultura, deporte y medio ambiente, que este año tienen pocos recursos y no hubo aumento considerable.Destacó que la Secretaría de Seguridad debería tener por lo menos el 30% del presupuesto total para ejercer el próximo año, que son 500 millones de pesos, ya que es la principal demanda de la ciudadanía y la mayor problemática del municipio.“Si hay un incremento, pero porque se pasaron algunas partidas que no estaban ahí consideradas, el incremento no es tan sustancial, pero aún así es insuficiente, por eso no estamos de acuerdo con este presupuesto (...) desperdiciamos la oportunidad en 3 años de hacer las cosas diferente”, enfatizó.Tras la aprobación de los presupuestos de organismos descentralizados, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que en el año se harán varias modificaciones presupuestales, por lo que podrán aportar más recursos a áreas como cultura, medio ambiente y deporte.En la misma Sesión de Ayuntamiento se aprobaron también los presupuestos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), Irekua, Inforum, entre otros descentralizados, así como la adenda del Presupuesto y los Lineamientos generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2018.