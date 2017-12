Piden otro Relleno Sanitario

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ediles priístas del Ayuntamiento han solicitado la compra de otro predio que sea utilizado como Relleno Sanitario, así lo dio a conocer la regidora del PRI, Sharon Orozco Chávez.“Se está pidiendo al Ayuntamiento que se tome urgente este tema, de no ser así las cosas seguirán igual y esta Administración se va ir y las cosas van a quedar igual”, refirió.Luego de que en Sesión de Ayuntamiento se aprobara por mayoría de votos dar la concesión a una empresa para la recolección de basura por 20 años, Orozco Chávez dijo no estar de acuerdo ya que, refirió que siempre tiene que venir una empresa nueva o mejorar precios y servicios u otras cosas más.“Porque el presidente Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que 20 años porque necesitamos que la empresa se recupere de la inversión que realiza, entonces ¿sí la empresa se recupera, porque el municipio no se puede recuperar?” reprochó.“Se sabe que una concesión siempre va a quitar la ganancia que se obtiene, ya que la concesión también prohíbe que los recolectores puedan reciclar el material que ellos ocupan y veinte años son los que se van a beneficiar a una sola empresa, esto no es correcto”, finalizó.