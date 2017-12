Ve el 2018 como un año difícil

Publicidad

El 2018 será un año complicado no sólo en materia política-electoral sino también económica, pues aún existe incertidumbre de a qué fin llegará el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.Refirió que trataron de ser precavidos en la conformación del presupuesto para 2018 para no pensar que se puede incrementar sino más bien dejarlo casi igual y distribuir de mejor manera los recursos.“Se prevé un año económico difícil en términos generales, tiene que ver también mucho con el tema del Tratado de Libre Comercio, podría afectarnos de manera fuerte en algunos programas seguramente, aunque no tenemos ahorita previsto”, dijo.Ortiz Gutiérrez enfatizó que los programas sociales no sufrirán recortes de recursos, pues se trató de dejar la misma aportación municipal, y sumar los recursos que pueda aportar el Gobierno del Estado en este tema.Agregó que apostarán por la aplicación de recursos propios, que ingresan a través de la Tesorería Municipal por el pago de impuestos como el predial, derechos, aprovechamientos, entre otros, que este año tuvieron un incremento importante gracias al pago de los ciudadanos.El Alcalde indicó que la negociación para poner en marcha el Centro Paralímpico Nacional quedó en manos de Gobierno del Estado, quienes se mantendrán en contacto con las autoridades de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).Señaló que ya recorrieron el centro para conocer los daños en zonas donde hubo robos y dar revisión a equipamientos que requieren ser renovados, por lo que se debe esperar a saber cuánto recurso se necesita para la rehabilitación, gasto que correrá también a cargo de la instancia estatal.Asimismo, dijo que en caso de ser necesarias obras complementarias al exterior del recinto, como instalación de alumbrado público o alguna pavimentación, si podrían aportar recurso municipal.