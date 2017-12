Alcalde ‘no quita el dedo’ de su reelección

Publicidad



“No, no es falta de voluntad, no es que existan las preferencias, es entender que el partido está decidiendo entre muchas variables y ésas no se dan de manera aislada, municipio por municipio, sino que juegan con los 16 municipios que estamos en la alta rentabilidad”, planteó.

“Creo que hay cancha pareja, las reglas del partido han sido aprobadas por los militantes, lo que obedece mucho a estos criterios, ahora tiene que ver con todas estas variables que se requieren equilibrar en la misma ecuación para poder tomar las decisiones que nos permitan cumplir la Ley”, agregó.

Aunque el PAN aún no le define nada,y que el proyecto de León no se detenga, y dijo tener la “fuerza, tacto, y comunicación con los panistas”, por lo que no quita el dedo del renglón.Al Alcaldey negó que existan preferencias dentro del partido.López Santillana finalizó con un “vamos bien, vamos por buen camino, yo sigo manifestando mi disposición y, como siempre ha sido mi costumbre,hasta que se dé una definición”.