¿Trabajas en el Hospital General? Con mudanza, no habrá despidos

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó a través de un comunicado que la mudanza del Hospital General Regional de León no propiciará despidos de personal y aseguró que elubicado enLa dependencia estatal sostuvo que el nuevo Hospital General de León vendrá a fortalecer la infraestructura hospitalaria de todo el estado, no sólo a los usuarios del seguro popular de la ciudad de León.Para esta nueva unidad, actualmente en construcción y que se ubicará en el ex aeropuerto de San Carlos se tiene programado un fortalecimiento de la plantilla con lo que se incrementaría su personal.

El Hospital General de León seguirá siendo un centro de atención de referencia como parte del modelo de atención integral de la red de servicios de la institución.

Esta nueva unidad contará con 250 camas censables para gineco-obstetricia, pediatría, cirugía y medicina interna.