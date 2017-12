Corredor Industrial

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la llegada de 30 marcas -son las que hasta ahora tiene registrada la Comisión Reguladora de Energía (CRE)- que compiten con la paraestatal Petróleos Mexicanos también se espera una importante llegada de tiendas de conveniencia.Las compañías que ahora compiten en el sector de las gasolinas en México y sobre todo las de origen extranjero, cuentan en sus estaciones de gas con tienda marca propia para ofrecer alimentos y bebidas varias. Un giro que en la actualidad en México estaba cubierto principalmente por Oxxo y Seven Eleven.Por darle un ejemplo, la petrolera de origen francés Total, en algunas de sus 250 estaciones de servicio que tendrá en México contará con su tienda Bonjour. La llegada de Total a México fue por medio de un acuerdo con GASORED.Exxon tiene su concepto On The Run; Shell tiene su tienda Shell Select y además, en algunas de sus estaciones que cuenten con espacio para sumar locales comerciales entraría el servicio de franquicias como Pizza Hut, McDonald’s, Burger King o Starbucks.Las compañías que hasta ahora ya cuentan con al menos una gasolinera en el País de acuerdo a la CRE, dirigida por Guillermo García Alcocer, son: Oxxo Gas, Total, Petro-7, Hidrosina, Orsan, Horizon, Grupoeco, Gasmart, Lagas, Nexum, BP, FullGas, Rendichicas, Ruta Gasolinera, VipGas, Rendimax, GasVip, GasMex, Shell, El Rey Gasolineras, Arco, Gastop, Chevron, G500 Network, Supercarga, Smartgas, Appro, Combured, Gulf y Costco.Entre estos personajes ya suman más de 2 mil estaciones de norte a sur en México, representando un 18% aproximadamente del total de gasolineras existentes en el País.Agua de lluvia es el ingrediente secreto utilizado por una productora de cerveza artesanal en Guanajuato.Durante la temporada pluvial, en las instalaciones de la Cervecera Casas Viejas obtienen 100 mil litros de agua que son utilizados en la producción de 2 mil litros de cerveza al mes.El sistema utilizado por la productora permite, aunque existiera un año de sequía, contar con almacenamiento suficiente para tener agua sin necesidad de utilizar la potable.Norberto González es el emprendedor detrás de la marca que produce en San José Iturbide pero irónicamente no comercializa su bebida en dicho municipio de Guanajuato.La razón por la que hasta ahora han decidido no vender la bebida artesanal ahí es por el alto índice de alcoholismo que registra el municipio, y el motivo por el que decidieron darle un uso al agua de lluvia es por la escasez del vital líquido que existe en la zona.Peña de Bernal, San Juan del Río y Tequisquiapan, en Querétaro, son las zonas en donde concentra sus principales ventas, en Guanajuato recién comienza a hacerse espacio en negocios de la capital.Ayer, el alcalde de León Héctor López Santilla y el titular de Economía Ramón Alfaro Gómez, tuvieron la visita de Lutz Nathusius, CEO de Waldaschaft.¿La razón?, compartir que la inversión de 20 millones de dólares que se construye en VYNMSA Industrial Park León sigue avanzando y esperan emplear a 250 personas además, en 2019 ampliar su producción, considerando que es el año de arranque de BMW San Luis Potosí, uno de sus principales clientes de Waldaschaft junto con Audi, Lamborghini, Porsche y Bentley.En una superficie de 6 mil metros cuadrados,en León la empresa alemana fabricará sistemas de contención de choques para autos de lujo.En la reunión, el directivo Nathusius reiteró que eligieron León por ser una ciudad segura para invertir, su ubicación estratégica y contar con infraestructura y buena conectividad.Michelin invertirá 10 millones de dólares en México, en particular, para la construcción de un edificio corporativo instalado en Querétaro con capacidad para 230 personas.La razón del nuevo proyecto es que crecerá tanto su personal administrativo al igual que el operativo con la puesta en marcha de la planta que se construye en PILBA León.En León la llantera que comanda en México Michael Boggs invertirá 510 millones de dólares.