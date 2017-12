Publicidad

Si el PAN designara a su candidato a Gobernador por aclamación, desde ayer Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ya lo sería. El evento de promoción de Ricardo Anaya Cortés se convirtió en vivas y gritos de “¡Diego, Diego!”.Diego presumió que pasó por Ricardo al aeropuerto y entró al recinto a su lado. Su rival interno, el senador Fernando Torres Graciano, no asistió. Tampoco llegó Carlos Medina Plascencia.Para el guanajuatense aspirante presidencial, Juan Carlos Romero Hicks (también ausente), el queretano tuvo palabras de elogio. En cambio para Fernando Torres, rival de Diego, no hubo alguna referencia.No hay duda de que el virtual candidato presidencial de la coalición, Ricardo Anaya, es un tipo carismático y buen orador, pero la nota se la robó quien no dio discurso, Diego Sinhué Rodríguez. Esta vez sin Miguel Márquez a su lado, como sí estuvo en el “destape” de Anaya en la Ciudad de México, Diego quiso enviar un mensaje al aparecer tan cerca como pudo del ex presidente nacional del PAN.A las 6:15 de la tarde cinco personajes llegaron caminando al Poliforum y posaron para la foto. Al frente Ricardo Anaya, a su izquierda el dirigente estatal azul Humberto Andrade, y a su derecha, en este orden: los dirigentes de MC y PRD, Ariel Rodríguez y Baltasar Zamudio, y también Diego Sinhué. Atrás venían el secretario general del PAN, Alfonso Ruiz, y el diputado local Juan Carlos Muñoz.En el evento Diego tomó lugar en la fila de los tres dirigentes estatales de PAN, PRD y MC, y también con el alcalde Héctor López, la senadora Pilar Ortega, y las diputadas federales Alejandra “La Wera” Reynoso y Alejandra Gutiérrez. Apenas Ricardo saludó a Diego, compañeros y amigos como diputados federales, siguió una fuerte ovación del auditorio y los gritos de ¡Diego, Diego!, varias veces.El rival de Diego Sinhué en la lucha por la candidatura, Fernando Torres, optó por no ir al evento y no ofreció razones. Anaya saludó a los presentes y algunos ausentes como Romero Hicks, Miguel Márquez y hasta a Éctor Jaime Ramírez Barba; de Fernando no se acordó y no hubo porras para él. Pero liderazgos “fernandistas” sí estuvieron ahí, como los diputados federales Ricardo Sheffield, Karina Padilla, Ariel Corona y la legisladora local Libia Dennise García, entre otros.El senador de casa y también aspirante a esa candidatura presidencial, Juan Carlos Romero Hicks, se mantiene sin pronunciarse en sumarse a la cargada con Anaya, y por lo mismo ayer no estuvo ahí. Pero Ricardo le mandó un saludo afectuoso a su “amigo por la extraordinaria labor legislativa en temas de combate a la corrupción y lucha por la transparencia, relaciones internacionales, educación, y otros”.El que sí estuvo fue el sanmiguelense Luis Alberto Villarreal, y quiso hacerse notar. A la llegada de Anaya lo esperaron con pancartas de apoyo a LAV y también llegaron camiones desde San Miguel.Nadie quiso perderse el evento con su candidato. Una amplia asistencia de diputados federales (faltó Miguel Salim por una operación), locales, alcaldes, regidores y militantes panistas de a pie. Perredistas como el alcalde de Cortazar que quiere la reelección, Hugo Estefanía Monroy, y sus legisladores locales Gerardo Silva, Isidoro Bazaldúa; Eduardo Ramírez, de MC; y el ex de Morena, David Landeros.Se fue otro periodo y el Congreso de la Unión no se ha atrevido a tocar el artículo 19 constitucional. Ese que los gobernadores, entre ellos Miguel Márquez, tienen rato exigiendo que se modifique para que se incluyan los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y robo de combustible en el catálogo de delitos graves para que los delincuentes lleven su proceso en prisión y no en libertad.La legisladora leonesa que en este periodo que terminó se sumó a ser parte de la Comisión de Justicia, Alejandra Gutiérrez Campos, en abril pasado en su calidad entonces de coordinadora de la bancada azul de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma en ese tema, pero está ‘congelada’.Alejandra platicó del tema esta semana con el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y le dijeron que entrando el periodo se retomaría la discusión. La realidad es que hay pocas posibilidades de que se atrevan a tocar de fondo el nuevo Sistema Penal Acusatorio cuyo espíritu es precisamente el contrario, el de limitar el uso de la prisión preventiva.El Ayuntamiento de Guanajuato Capital rechazó un incremento a la tarifa del transporte público. El dictamen ya venía en sentido negativo por la Comisión Mixta Tarifaria responsable de revisarlo. La propuesta inicial era un alza de 3 pesos -en dos momentos- para llegar a los 8 pesos a fin del 2018.La tarifa actual es de 5 pesos general que tiene ya ocho años que no se actualiza y los concesionarios reclaman que ya de plano están en el límite de tirar la toalla por los costos de diesel y mantenimiento. En el Ayuntamiento pesó el asunto de que faltaban estudios y que el servicio presentaba deficiencias. Un círculo vicioso pues para otros no hay manera ahora de exigirles mejoras con una tarifa tan baja.El alcalde Edgar Castro se abstuvo de votar, por su parentesco con un concesionario. Al final de la sesión manifestó su preocupación porque el asunto tiene dos administraciones pospuesto y pidió que se tomen decisiones responsables a favor de la ciudadanía pero sin comprometer la viabilidad del servicio.Por ejemplo se había aprobado en el Reglamento de Transporte Público que a partir del 1 de enero las unidades que circulen por el Centro Histórico debieran ser ligeras, tipo minibús o similar y cumplir con los criterios de seguridad establecidos, pero, por lo pronto, ese plazo ya lo recorrieron hasta julio.El gobernador Miguel Márquez anduvo ayer de gira en Dolores Hidalgo para entregar y arrancar obras y ahí anunció que se iniciará en breve la modernización de la carretera federal 110 de San Luis de la Paz-Dolores con una inversión de 60 millones; además de la modernización de la carretera Dolores-San Felipe con 20 millones y la modernización de la Avenida Norte 2da. Etapa con 25 millones.