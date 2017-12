Invierten agencias en su seguridad

Publicidad

Cada una de las 67 agencias de autos instaladas en Guanajuato han tenido que invertir medio millón de pesos para equiparse en temas de seguridad y prevención del delito.Esta cifra la obtuvo la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guanajuato, a través de una encuesta de victimización, de acuerdo con su titular Arturo González Palomino.La suma invertida se ha destinado en diferentes proporciones en cámaras de seguridad, software para el tema de la Ley Antilavado, mecanismos para identificar el robo de identidad y la instalación de un sistema bancario (terminal). Actualmente, el 90% de las agencias no maneja efectivo.“Hay agencias que cuentan con lectores de huellas digitales, identificador de huella digital ya no es tan fácil que te suelten el carro”.A esto se suman las capacitaciones para cumplir con la normatividad contra el lavado de dinero y reacción ante emergencias.“Este año se registraron 20 casos de robo, desde fraude por robo de identidad, hurto de vehículos demo, en los que bajan al conductor y se llevan la unidad”, preciso el titular de AMDA.Esta cifra (de robos), explicó González Palomino, representa que el 20% de las agencias automotrices en el Estado han sufrido por lo menos un caso. Celaya ocupa el primer lugar, seguido de Salamanca y León.En el comparativo con 2016, esta situación aumentó junto con la percepción de inseguridad.Respecto a la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, Arturo González Palomino opinó que es una lástima su aprobación.“La militarización no favorece a la seguridad en el país, al contrario, aumenta el miedo en la ciudadanía, pues los soldados acatan órdenes, actúan, reaccionan afectando a la seguridad de los ciudadanos.“Si el Ejército se instala en las calles todo lo que se ha trabajado en derechos humanos se pierde, no necesitamos un mando federal, el Ejército no nos conviene que esté en las calles”.