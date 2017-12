Opera empresa 'fantasma' sin vehículos ni empleados

Publicidad



“A ver, sí vienen esos camiones aquí, son las rutas concesionadas, pero todas son de dueños distintos, por ejemplo, el camión que maneja Miguel Ángel Contreras es de una señora de Irapuato, el que trae Basilio Alfaro es de Ramón Villafaña y así cada uno tiene dueño distinto”, explicó el empleado.



“Uno nomas es chofer y ganamos lo mínimo, mil doscientos pesos de lunes a sábado, doscientos por día, me pagan en efectivo, en un sobre nada más”, comentó el chofer que cuenta con Seguro Social cubierto por el dueño del camión.



“Yo tengo dos (camiones) se me descompone uno y lo relevo, pero no hay nada que ver, yo no facturo más que al municipio y están mis facturas en el acceso a la información, mis contratos, pero nada más, la intención de lo que ustedes querían ya se las dí, de ahí en más no puedo dar más información, ya todo lo que ustedes necesiten les voy a pedir que vayan al municipio”, expresó el proveedor.



“A mí me paga Miguel Martínez ahí en el corralón del municipio que está a un lado del Eco Parque, por donde está el cárcamo, yo no se de quién sea el camión, pero tampoco es de Miguel, el solo nos paga”, aseguró José Mota, chofer de la unidad con placas GK-57719.



“Que yo sepa, no le pagamos a nadie, aquí es del municipio, que venga el chofer y que me diga en mi cara, si gustan investigar pero aquí no les damos ni un cinco a los choferes”, dijo visiblemente molesto.



“No hemos autorizado ninguna concesión para la prestación del servicio de recolección de basura y si él (el Alcalde) lo hizo en su calidad de apoderado del Ayuntamiento tendrá que rendir cuentas”, opinó.



“Yo se lo comenté (el asunto de la empresa ‘fantasma’ al Alcalde) la semana pasada después de sesión de Ayuntamiento y me dijo que en esta semana lo veíamos, le marqué hoy (el miércoles) y no me contestó, pero pues tiene que dar una explicación, que se esclarezca. Si es todo conforme a derecho no tiene que temer ni ocultar nada, pero si es alguna anomalía que se tomen las medidas correspondientes”, apuntó.



“Le hago un llamado al Alcalde para que sean transparentes con el manejo de los recursos públicos de los ciudadanos, y como partido político estaremos muy al pendiente para darle seguimiento y que llegue hasta las últimas consecuencias, si están haciendo mal uso del dinero se tendrá que denunciar”.



“Hay una información que no cuadra, una cosa dice el Presidente (Municipal) y otra el Secretario (del Ayuntamiento), lo más sensato sería, si Contraloría no va a actuar, buscar por medio de los diputados revisarlo porque no es justo que se haga mal uso del dinero de todos los salmantinos”, anotó.

La empresa concesionaria de la recolección de basura en Salamanca,, el servicio lo prestan terceros que emiten facturas al municipio y le pagan efectivo directamente al personal., apoderado de Assistant Roquette S.A de C.V.,de la empresa constituida en Querétaro por un estudiante normalista que vive en el municipio de Pedro Escobedo.En una entrevista conel 15 de diciembre, en las instalaciones fantasmas de F.B.M. Comercializadora S.A de C.V. en León, proveedora de la coordinación de Comunicación Social del Estado de Guanajuato,declaró: “el tema de Assistant Roquette se atendería en su momento y que no podría brindar más información”.visitó este martes el relleno sanitario de Salamanca, ubicado cerca de la comunidad de Valtierra yy la anterior concesionaria Parc Ferme Consulting S.A de C.V. del dstado de Hidalgo.Uno de los encargados del basurero municipal aceptó quesiguen en operación, aunque no pertenecen a alguna empresa en particular.Assistant Roquette es responsable de operar 15 rutas de recolección, 13 en las zonas urbanas y dos en rurales por las cuales el municipio de Salamanca leaproximadamente.Uno de los camiones que opera Ramón Villafaña, quien le factura al Municipio.Las unidades de la concesionaria las resguardan en distintos domicilios, sobre la Avenida Salamanca, Avenida San Antonio esquina con Emiliano Zapata, en las calles Emilio Carranza y Sánchez Torrado del centro de la ciudad y una más en la comunidad Los Prietos.buscó alen la Presidencia Municipal, el área de prensa informó que está de vacaciones yUno de los choferes que conduce una de las rutas concesionadas, accedió a platicar sobre las 15 unidades, con la condición de no revelar su nombre. El conductor, sin tener ninguna relación con Assistant Roquette, es másAñadió que la mayoría los choferes gana la misma cantidad, mientras queDurante el recorrido de Salamanca al relleno sanitario, se pudo observar las unidades que forman parte del “padrón” de vehículos de Assitant Roquette,De hecho el vehículo que porta placas GM-10700 es un camión Ford F 600 modelo 1973, con más de 44 años de haberse fabricado, el cual es propiedad deEl pasado lunes 18 de diciembre am acudió al domicilio de Ramón Villafaña, ubicado sobre la calle Sánchez Torrado en la colonia San Gonzalo de Salamanca para solicitar una entrevista. Uno de sus hijos habló por teléfono con Ramón para contactarlo con el reportero y ésteel martes 19 de diciembre a las 10 de la mañana en ese mismo domicilio.Sin embargo, al llegar a la cita,, al cual emite las facturas correspondientes.Al escuchar quede recolección, el hombrey explicó que él solo tiene una ruta.De acuerdo al padrón de proveedores de Salamanca de julio del 2016 a marzo del 2017, Ramón Villafaña está dado de altacon un Registro Federal de Contribuyentes que obra en poder deOtro de los choferes que opera una unidad concesionada aseguró que. Este lugar se encuentra a un costado del acceso al Eco Parque de Salamanca en la colonia Rincón del Parque, por la zona cercana al Río Lerma.Al acudir al lugar, una persona que se identifico como, encargado de la subdirección de Maquinaria Pesada, rechazó la versión deMencionó que en esa subdirección también tienen cargos, pero ninguno realiza pagos a los conductores de las unidades concesionadas.El contrato con la empresa Assistant Roquette S.A de C.V que supuestamente presta un servicio de recolección de basura en el municipio de Salamanca. El coordinador de la fracción del PRI en el Cabildo, el regidor, se mostró sorprendido de que exista un contrato para prestar ese servicio del cual no está enterado el pleno del Ayuntamiento. En lo particular tampoco conoce a la supuesta empresa que lo presta.El Municipio delegó el servicio de recolección de basura en un particular a través de un contrato de prestación de servicios (firmado por el alcaldey del que). No obstante la Ley Orgánica Municipal establece que la prestación de servicios públicos debe ser sólo por: dependencias públicas, régimen de concesión o convenios con otros ayuntamientos o el Estado.El Regidor dijo que anteayer se comunicó con el secretario del Ayuntamiento,, quien le informó que el servicio de recolección es prestado por el Gobierno Municipal. Pero también consultó al regidor presidente de la Comisión de Servicios Municipales, el panista, y le confirmó que efectivamente unas rutas las tiene el Municipio y otras una empresa.El Regidor del PRI dijo que buscará al Director de Servicios Públicos para que le entregue el contrato con esta empresa y dar parte a la Contraloría Municipal para que se siga la investigación.El presidente del Comité Municipal del PRI,, pidió al Municipio aclarar el gasto.Agregó que consideran solicitar a los legisladores locales del PRI que pidan la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para realizar una auditoría específica al gasto efectuado.El dirigente municipal del PRI remató que a esa empresa: “Yo pensé que estaba municipalizado el servicio, no se ha informado que exista un contrato de esos”.