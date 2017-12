El presidente de lapidió que las cosas mejoren en materia de seguridad, educación y respeto a los derechos fundamentales de las personas, principalmente.



Para el 2018, "si se valen los deseos y las cartas a Los Reyes Magos y a Santa Claus, yo pediría al gobierno que erradique o por lo menos contenga de manera efectiva a los grupos de la delincuencia organizada; el cártel que sea, hacen mucho daño a Michoacán", indicó.

Dijo, que como resultado de la operatividad del crimen organizado en la entidad, los empresarios tienen mucho temor de invertir y, su gente es buena y trabajadora, además de que es rico en recursos naturales."No es justo que por un grupo de criminales nos tengan a todos con temor y yo desearía que el gobierno de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, de una vez por todas sometan a todo criminal", reiteró.Serrato Lozano añadió: que el gobierno federal ya no se escabulla, ni se recargue en esa colaboración que sí marca la Constitución y que no abandone sus tareas para garantizar la paz.Aclaró que ely no al revés."Hoy vemos a un gobernador del estado (Silvano Aureoles) atendiendo temas de la delincuencia organizada, dando la cara y eso le corresponde a la PGR, a las fuerzas federales y con la Comisión Federal de Seguridad", insistió Víctor Serrato.El ombudsman, lamentó que actualmente, a pesar de que no tienen ni los recursos, ni la competencia constitucional, ni la tecnología e inteligencia, para poder someter a estos grupos delincuenciales.También, investigar y poner donde deben estar los que han defraudado en su caso las arcas del erario público o meter la mano donde no deben.Para el presidente de la CEDH, Michoacán cerrará este año 2017 con varias asignaturas pendientes en la materia, principalmente en consolidar una cultura de respeto a los Derechos Humanos.Entre las prioridades, Víctor Manuel Serrato Lozano, dijo que se requiere de más y mejores hospitales, con un buen trato y servicio médico.Serrato Lozano destacó que en la entidad, el tema de la violencia contra la mujer y la impunidad deben ser erradicados y combatidos contundentemente.Indicó que hoy en día, el 98 por ciento de los delitos, según reportes de organizaciones sociales, se denuncian, pero no concluyen en nada y la víctima queda igual que antes de presentar la denuncia.Además, evidenció que el Sistema Penitenciario estatal se encuentra en condiciones de mediana gobernabilidad, debido a que, todavía hay reos que intentan reagruparse para apoderarse del control de las cárceles."Pero hay esfuerzos de mantener un sistema gobernado por la autoridad y no por los propios internos", reconoció.Serrato Lozano, también indicó que todavía falta mucho por avanzar en el respeto a los Derechos Humanos entre particulares, para que sea una obligación de cada ciudadano respetar al prójimo."El no tener y ver como violadores de Derechos Humanos a la autoridad, será también un trabajo que tendremos que reforzar en el Consejo Estatal contra la Discriminación", agregó.En relación a las escuelas particulares, Víctor Serrato las conminó a la sensibilidad y a adaptar su infraestructura para el conveniente uso de las personas con discapacidad y reflexionar sobre el costo de las colegiaturas, porque son inaccesibles para la gente.En torno al magisterio michoacano, el ombudsman insistió en que deben renunciar a tantos privilegios o sentarse a la mesa todos y transparentar los recursos destinados a la educación en Michoacán."Creo yo, que estamos reprobados en esa materia. Nuestra niñez no puede ser condenada a una escasez de clases, falta de conocimientos o una educación de baja calidad y privilegiar las exigencias, las marchas y los bloqueos", apuntó.Víctor Manuel Serrato Lozano, por el contrario, reconoció el trabajo de todo profesor o profesora que está al frente del aula, porque es algo bastante digno.