Peatones corren riesgo en calle Narciso Mendoza

de San Francisco del Rincón denunciaron elque prevalece en la calle Narciso Mendoza, en la colonia Santiaguito.Eldel conflicto se ubica entrelas calles Rayón y Aceves Barajas, a un costado del Seminario de los Misioneros Combonianos.En varios puntos de esta calle sobre lase encuentran bases paradepúblico que nunca se han usado, las cuales cuentan con cuatro varillas que sobresalen del piso sin ninguna protección.Lo que genera un punto de riesgo para las personas que transitan por el lugar, tanto de Purísima como de san Francisco, pues las pequeñas varillas que sobresalen del piso no son visualizadas por los peatones, provocando accidentes.“Casi nunca paso por le lugar porque está muy solo y hay mucha hierba, sólo cuando es necesario lo hago, pero ya han sido como 2 veces que me tropiezo con los fierros; una vez sí me caí”, dijo Laura.Otros afectados contaron que además de las varillas, la calle está descuidada y llena de basura, lo que provoca que se convierta en un foco de infección.Aseguraron que hay bolsas de basura y desechos que cubren los fierros, lo que hace que los peatones no los vean y se aumenta la posibilidad de un accidente.“Hay demasiada basura en la calle y ya cubre tramos considerables, por eso yo prefiero caminar por debajo de la banqueta, para no volver a caer, porque ya me pasó una vez”, dijo Jesús.Además de estas situaciones también se cuenta con maleza que sale del predio cercano, cubriendo aun más la que se supone es el área para el tránsito seguro de las personas.“La gente la ha utilizado como basurero, pues como ven que es un baldío, se les hace fácil tirar sus desechos en la calle”, dijo Luis, quien trabaja en la zona.Cabe señalar que por la zona se encuentran una considerable cantidad de fábricas, lo que la convierte en una calle transitada por los trabajadores.