Proyecto en marcha para evitar encharcamientos e inundaciones

En San Francisco del Rincón se puso en marcha un proyecto para evitare inundaciones en la ciudad, esto a través de la colocación de colectores pluviales estratégicos.Parte de este trabajo se realiza a través de la Dirección dePública del Municipio, como uno de los puntos que el alcalde Ysmael López García ha enfatizado como prioridad en su administración.En este proyecto se incluyó el problema que año con año se presentaba en la colonia Juan Pablo II, en donde ya se solucionó el caos que se producía cada temporada deDe la misma manera se tiene contemplado evitar los encharcamientos y las inundaciones que se han presentado en otros puntos de la ciudad, como zona Centro y la calle Cuitláhuac, en la colonia Nueva Santa María.Esteque ha sido analizado con cada una de las posibilidades, además de los tecnicismos necesarios, se contemplan los escurrimientos naturales del agua provenientes desde la zona norte.Para ello se cuenta con un Plan Maestro, en el que se realizó un análisis sobre las cuencas que se tienen y los colectores que están disponibles.El municipio cuenta con la división de tres cuencas, el arroyo Los Veneros, el Tres Marías y el Río Santiago, que es una alternativa para desviar el agua, de acuerdo a la investigación que se hizo dely la corriente que sigue elSe tienen ubicados puntos específicos de conflictos, mismos que se corroboran a través del Atlas de Riesgo de Protección Civil.El objetivo, explicaron las autoridades, es evitar que llegue el agua a las mencionadas áreas de conflicto y que la que llegue tenga pronta salida.La primicia que se tiene es que el agua sea desviada antes de entrar a la zona Centro de la ciudad, por lo que el uso del Río Santiago es una de las opciones más viables.En 2015 se contaba con un proyecto valuado en 458 millones de pesos, mismo en el que no se planteaban algunas salidas para el agua, y que no llegó a una conclusión; sin embargo, se ha buscado la alternativa para lograr el objetivo señalado con una inversión mínima, comparado al proyecto mencionado.Actualmente se trabaja en proyectos de pavimentación de las calles, mismas en las que se está aprovechando para colocar los colectores y evitar gastos a futuro que impliquen la apertura del concreto.Estas acciones implican un monto de alrededor de los 11 millones de pesos, que incluyen el colector de la colonia Ex Hacienda de Santiago en su primer etapa, al igual que el Camino Viejo, así como los instalados en el bulevar Jerónimo Joseph, bulevar Fundadores, en donde también se está colocando el pavimento; y el paralelo a la calle Tres Marías.Si bien, es conocido que el Arroyo Tres Marías es uno de los que más agua lleva en temporada de lluvia, se prevé que con la colocación de los colectores, con las respectivas bocas de tormenta, se reduzca la cantidad de agua y ésta se desvíe hacia el Río Santiago, lo que a su vez evitará encharcamientos en la zona sur del municipio.La colocación de estos colectores ha implicado para las instancias involucradas una investigación de terreno, para conocer las causas del problema y las alternativas de solución, de acuerdo a lo que explicaron las autoridades municipales.Y se espera que para la próxima temporada de lluvias se cuente con un importante avance en estas obras, lo que reducirá los riesgos de inundación y encharcamiento, aunque el tema pendiente será la cultura ciudadana sobre el manejo de la basura.