Dice que su hijo no es un delincuente

Lade una de las víctimas deocurrido en diciembre del año pasado, aclara que su hijo no era un delincuente.Se trata de María Guadalupe, madre de Camilo, vendedor de plantas en un local sobre la calle Concepción, quien aclaró que sufue víctima de las circunstancias, y que lamentablemente se le está confundiendo por su alias.Esto, luego de que el pasado 16 de este mes se diera a conocer que Eduardo, a quien“El Lobo”, y José Emmanuel, alias “El Carpio”, fueran vinculados a proceso por la ejecución de Camilo y Jorge, el 3 de diciembre de 2016.La madre del occiso, quien murió en esta agresión, enfatizó que a su hijo también le apodaban “El Lobo”, y que se le está confundiendo con uno de sus asesinos al que, al parecer, apodan “El Loba” o, y no “El Lobo”, como se ha dado a conocer.Razón por la que aclaró que Camilo, su hijo, no era ningún delincuente, sino que fue víctima de una circunstancia que no tuvo nada que ver con el asesinato.“Mi hijo fue alegre, fue como un padre para sus hermanos, responsable con ellos más que su propio padre; para nosotros como familia esta situación de que los confundan por los apodos no está bien, porque él era un buen hijo”, aclaró la Guadalupe.Ayer la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que Eduardo y José Emmanuel fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado.Ambos presuntos homicidas se encuentran en reclusión en el Cereso; José Emmanuel desde el pasado 8 de junio, y el 14 de junio vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, por los homicidios de 3 hombres a bordo de un autobús el 19 de abril de este año y formal prisión por asesinar en marzo de 2016 a otro y el pasado 12 octubre el Juez lo vinculó a proceso penal por el homicidio de Faustino “N” registrado el 26 de mayo de este año.Además se le vincula al homicidio calificado por los hechos ocurridos el 9 de febrero en la colonia El Llano, cuando atacaron a una familia.