Supera celayense marca mexicana en natación

Resulta que ayer rompí el Record Mexicano de 50 libres sin planearlo y no me dí cuenta hasta hoy ‍♀️... Que manera de cerrar el año! pic.twitter.com/b9tiaC2p5k — Liliana Ibáñez (@liliyaks) 21 de diciembre de 2017

La nadadora celayense, Liliana Ibáñez, logró superar la marca mexicana en los 50 metros libres, esto dentro del Campeonato Nacional Curso Corto que se realizó en Guadalajara.La celayense realizó un tiempo de 24.84, mientras que el record mexicano era de 24.88 que Ibáñez López impuso en 2012.A través de su cuenta de Twitter la celayense comentó que no se dio cuenta de este récord hasta el día siguiente de su última competencia, Liliana llegó el martes a Guadalajara y no tuvo descanso para esta competencia.“Resulta que ayer rompí el Record Mexicano de 50 libres sin planearlo y no me dí cuenta hasta hoy. ¡Qué manera de cerrar el año!”, expresó la celayense a través de su cuenta de Twitter.Además durante esta competencia la celayense fue considerada la mejor nadadora del certamen.“Hoy cierro mi año deportivo de pie y agradecida. Obtuve la placa como mejor nadadora del Nacional por mi 24.84 en el 50 libres. Siempre es un honor representar a Guanajuato y a Texas A&M”, cerró un Twitt.En enero sigue sus competencias Liliana, en el Grand Prix de Austin, en Texas y buscando el pase a los Centroamericanos.