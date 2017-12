Aceleran entrega de concesiones

Publicidad

A un día de que funcionarios de la Presidencia Municipal de Celaya salieran de vacaciones navideñas, el Ayuntamiento convocó a sesión extraordinaria para aprobar la entrega de concesiones del transporte público.Las más beneficiadas fueron las empresas Saetas y Atucsa, además de otras como STDA y USB.Saetas se quedó con las rutas de Villas de Elguera-Central, donde circularán 20 camiones; San José de Castro-Lagos, con 12 camiones y Santa Teresa-Celaya, con cinco camiones.Atucsa tendrá las rutas Becerro-Delicias, donde circularán 15 camiones y Circuito tres, con 32 unidades. STDA tiene la ruta de Santa María- Celaya, con seis camiones y USB Ejido de Silva-San Francisco, con seis camiones.La fracción panista aprobó la entrega de concesiones, en conjunto con la regidora del Partido Verde, Blanca Elena González Zavala y el edil Inés Piña.Durante la sesión, el priísta Jorge Montes González, miembro de la Comisión de Movilidad, señaló ilegalidad en la entrega, por lo que aludió a un tema de intereses entre panistas.“Seguramente todos estos dictámenes terminarán en acciones judiciales. Es una entrega a los panistas o a los amigos de los panistas, ojalá esto no termine en un intercambio de regalos, no están en beneficio de los usuarios, sino de intereses económicos”, dijo.El presidente de la Comisión de Movilidad, Trinidad Martínez Soto, afirmó que no hubo más participantes en la licitación más que los que se quedaron con las concesiones.“Estamos hablando de una licitación donde hubo condiciones, y de acuerdo a la evaluación donde hubo requisitos que se presentaron para poder dar el fallo”, sostuvo.“No es un regalo navideño porque estas rutas vienen funcionando muchos años antes de que llegáramos a este Ayuntamiento. El que no haya habido más propuestas cada persona pudo haberlo hecho, y si no, sus razones tienen”.