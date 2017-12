‘Cobros de taxis son excesivos’

Publicidad

La mayoría de los asistentes a la Feria de Navidad y que tienen que pagar transporte señalaron que los taxistas se exceden en los cobros.La feria proporcionó el transporte de autobús gratuito, solo en la ruta de Centro-Feria y viceversa, y con cobro de 11 pesos de Parque Celaya-Feria y viceversa; el servicio inicia a las 5 de la tarde.El camión que sale del Parque Morelos en el Centro, pasa cada 15 minutos. A las 7 de la noche llegó uno, el conductor se espero hasta las 7;15 y al estar casi lleno partió a la feria. Al finalizar se le preguntó a que hora hacían el último viaje y señaló que a las 12 y media.A las 12 y media, a la salida del recinto ferial, no había tal camión, se le preguntó a varias personas si esperaban el camión, si respuesta fue positiva, una pareja mencionó que desde las 12 estaban esperando el camión,mismo que no llegó.“Vinimos el primer día, y si estaba hasta las 12 y media, pero en esta ocasión no, quien sabe por qué”, externaron.Ante la ausencia de camión familias, grupos de amigos y parejas empezaron a preguntar a los taxistas cuánto les costaría que los llevaran a “X” lugar.Contemplando el Centro de la ciudad como un punto intermedio, la mayoría de los taxistas cobraban 150 pesos en dicho punto, 120 a la colonia Insurgentes y así las cifras se elevaban conforme fuera el lugar.El departamento de comunicación de la Feria externó que el camión si debería ser hasta las 12 y media, al igual fue por la afluencia de la gente, que si es poca o mucha, deciden llegar hasta ese horario. Con los taxis señalaron que no pudieron llegar a un acuerdo de tarifas, que no quisieron ceder y una opción sería un tabulador para que no cobren lo que ellos quieran.