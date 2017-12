Regresan pocos ‘dreamers’

Publicidad

De los casi 70 mil ‘dreamers’ guanajuatenses radicados en Estados Unidos, son contados los casos que han decidido regresar de forma voluntaria, así lo aseguró la directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense, Susana Guerra Vallejo.“La verdad han regresado muy pocos, tenemos conocimientos de algunos, los hemos estado apoyando pero realmente el tema de los dreamers está en Estados Unidos y no es algo que los tengamos como tal de regreso”, dijo la funcionaria.Los ‘dreamers’ o soñadores son aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y menos de 20 han retornado en los últimos meses a Guanajuato.En septiembre pasado, la Administración encabezada por Donald Trump puso fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) fue promovido en 2012 para proteger de la deportación y conceder permisos a unos 11 millones de inmigrantes.A principios de marzo expirará dicho programa y si el Congreso de Estados Unidos no legisla para darle a los ‘dreamers’ una situación legal, miles de inmigrantes estarían en riesgo de ser deportados.Sin embargo, la titular del Instituto del Migrante en Guanajuato se dijo confiada en que se encontrará una solución legislativa para su protección y en caso de que no sea así, aseguró que el Estado se encuentra preparado para recibirlos.“Finalmente en Guanajuato tenemos esta relación transversal con la iniciativa privada y con otras empresas para que llegado el momento, si no sale como creemos que saldrá que se pedirá alguna ampliación, no creemos que llegará marzo y de repente los ‘dreamers’ serán deportados en su totalidad”, señaló.Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) en Estados Unidos se habían visto beneficiado por el programa DACA más de 618 mil dreamers de origen mexicanos.