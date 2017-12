Localizan restos humanos en fosa

Publicidad

Los cuerpos de al menos dos personas fueron localizados en una fosa clandestina, encontrada dentro de un predio en la comunidad Tenango el Nuevo, en Apaseo el Grande, cerca del Cerro de las Brujas.Cerca de las ocho de la noche de ayer, el Sistema de Emergencias 911, registró un reporte en el que informaban del hallazgo de restos humanos enterrados cerca del camino vecinal que comunica a la autopista Querétaro-Celaya con el cerro antes mencionado.Al lugar arribaron Agentes de Investigación Criminal (AIC) y Servicios Periciales, quienes con la ayuda del Mando Único Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordonaron y resguardaron el sitio.De acuerdo con fuentes policiales, dentro de la fosa se encontraron los restos óseos de al menos dos hombres, quienes no fueron identificados y sin que se descarte la posibilidad de que sean personas que han desaparecido en los últimos días.Por otra parte se especuló que dentro del entierro improvisado se podrían encontrar más cuerpos, motivo por el cual el personal de la Subprocuraduría de Justicia Región C, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios continuó con la búsqueda gran parte de la noche.Debido a lo delicado de este caso, en el lugar no se habló sobre el tema y será hasta el día de hoy que las autoridades brinden nuevos datos en torno al hecho.De igual forma serán éstas quienes confirmen la cantidad total de cuerpos que ahí se encontraron y de ser posible darán a conocer las identidades de las personas que yacían en la fosa.