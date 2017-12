Si relleno el pavo... todos vomitan.- Yuri

Publicidad



"No soy buena. Sí cocino de vez en cuando, pero arrocito, pollito estofado, a este tipo de cosas sí le entro porque tampoco tengo cocinera, pero a lo de Navidad a eso sí de plano nada más no.



"Está bien que me encanta ese día y pasarla genial todos reunidos, pero no es para tanto (como para cocinar)".



"Como pavo, bacalao; romeritos no porque esos me dan chorrillo", confiesa la veracruzana.

Esta época navideña Yuri se pone más generosa que nunca, le encanta comprar regalos, consentir a su marido y a su hija, pero hay algo que parece imposible para ella: ¡cocinar!La cantante disfruta al máximo estos días rodeada de sus seres queridos y le fascina cenar delicioso la noche del 24 de diciembre, pero que la comida lo haga alguien más porque para eso está negada.Usualmente sí se mete a la cocina, pero para hacer otro tipo de platillos. Los navideños nada más no se le dan.Generalmente en Noche Buena come de todo, aunque tiene precauciones porque hay platillos de esta época que le caen mal.En donde sí mete mano es en la decoración; le gusta poner el árbol de Navidad con su hija Camila."El pino sí y sobre todo ahora que tengo hija, acabo toda cansada, pero sí lo hago. Todo lo decoro de acuerdo a la Navidad, mira que hasta el papel de baño es con olor a pino... ¡zas!", dice entre carcajadas.Y a pesar de ser cristiana no sigue ningún ritual porque, asegura, ya tiene todo lo que podría esperar de la vida."El 31 mis calzones son de reno porque eso de amarillo o rojo, no. Yo ya tengo suerte porque soy una mujer feliz, tengo un matrimonio, una hija, no necesito calzones amarillos ni rojos, pero sí me pongo pijama de reno y Santa Clos", menciona.En medio de su tour, Yuri hará una pausa de tres semanas para descansar y estar con la familia."Estas fechas son sagradas, siempre las he reservado para estar con los míos, pasarla juntos y agradecer a Dios por sus bondades".