Definen el futuro de Walter Montoya con Cruz Azul

Este viernes es día clave para el futuro del volante argentino Walter Montoya (24 años de edad).El Sevilla analizará las propuestas de Cruz Azul e Inter de Porto Alegre, ambas superiores a lo que ofrece Boca Juniors, siendo la de los cementeros la más atractiva para el club español.La institución sevillista está dispuesta a aceptar un préstamo, siempre y cuando la directiva celeste acceda a la cláusula de obligatoriedad de compra del pase.La salida de Gabriel Peñalba, a quien Paco Jémez quiere para reforzar a Las Palmas, le daría al Cruz Azul un extra en busca de hacerse de los servicios de Montoya, quien se uniría a Carlos Fierro, Javier Salas y José Madueña como los refuerzos del equipo para al Clasusura 2018, aunque todavía buscarían uno más.Además, ayer rechazaron la primera propuesta del Inter por el extremo derecho, quien no cumpliría ni un año con esta institución después de haberlo fichado el pasado enero.Por el ex Rosario Central, el Sevilla invirtió cerca de 5 millones de euros (6 mdd), en la contratación del jugador a principios de este año.La idea del club, por tanto, es recuperar parte del valor invertido.A favor del Inter, existe la posibilidad de contar con el aporte financiero de un inversor: Delcir Sonda (millonario y fan del club brasileño), quien ya demostró interés en ayudarlos.Montoya se destacó en Rosario Central durante la disputa de la Libertadores de 2016, en el que el club fue eliminado en los cuartos de final para el campeón Atlético Nacional.Montoya llegó al Sevilla en enero, pero no tuvo éxito, actuando en sólo siete partidos.Poco utilizado, Montoya busca otro club justamente para volver a la actividad y le gustó el interés del Cruz Azul.El mediocampista no actúa desde el 17 de septiembre, en juego válido por la cuarta jornada de La Liga, ante el Girona.Con la contratación inminente de Guillermo Arana, del Corinthians, el argentino aún perdería espacio disponible para los cupos extracomunitarios.Cerca los cementeros de amarrar otro refuerzo para Pedro Caixinha, en busca de formar, rápidamente, un equipo protagonista