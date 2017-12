Los jugadores afectados por el 'Pacto de Caballeros'

Publicidad

, es uno de los temas que los futbolistas en México han querido erradicar en los últimos años. Situación que se ve más cerca con la creación de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro)., al no querer renovar contrato con Chivas. El Rebaño lo ha relegado a trabajar con el equipo de Segunda División, no realizó ni siquiera el viaje de pretemporada con los rojiblancos.En entrevista para Marca, el presidente y fundador de la AMFpro, el ex futbolista Álvaro Ortiz, argumentó que el caso de Oswaldo Alanís no es el único en estos momentos; sin embargo, por el momento y el equipo del futbolista es el más mediático y el que ha acaparado los reflectores.Jugadores como los ex seleccionados Omar Bravo, Aarón Galindo, Francisco Fonseca e incluso el atacante de Chivas, Alan Pulido, han pasado por situaciones similares con el mal trato de los clubes o los obstáculos que les han impuesto para seguir trabajando en México.sufrió en su regreso de Europa. El nacido en Los Mochis, regresó de su aventura con el Deportivo La Coruña de España y se encontró con la sorpresa de que el conjunto Ibérico no podía cederlo al Atlante, ya que Chivas exigía algunos millones de dólares por los derechos de formación.Otro de su generación que pasó por lo mismo fue. El defensa surgido en Cruz Azul tuvo la oportunidad de jugar en Europa, pero a su regreso a tierras mexicanas las Chivas tuvieron que desembolsarle una cantidad de dinero al cuadro cementero por los derechos formativos.vivió algo similar cuando volvió de tierras lusas, después de su paso por el Benfica de Portugal, el mundialista en Alemania 2006 fichó con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), equipo con el que terminó con problemas legales y hasta una apelación al TAS llegó ese caso.fue uno de los casos recientes conocidos. El atacante emigró a Europa después de la Copa del Mundo de Brasil 2014; sin embargo hubo un largo y cansado pleito legal entre el delantero y los Tigres de la UANL, quienes aseguraban que el tamaulipeco aún tenía contrato con el equipo cuando éste viajó a Grecia., no sin antes llegar a un acuerdo con el equipo de la Sultana del Norte por los derechos de formación.