¡Un clásico mundial!

Publicidad

Cuando de Clásicos se habla, el Real Madrid tiene un 60% de efectividad si el partido se juega en el Santiago Bernabéu. Y aunque las estadísticas no influyen regularmente en los partidos, sería de mucha ayuda para los de Zinedine Zidane si así fuera.Debido a la participación del club merengue en el Mundial de Clubes, la edición 236 de este enfrentamiento, correspondiente a la fecha 17 de la temporada, llegará hoy al inmueble madridista pero sólo con un regalo en el trineo.los primeros buscando consolidar su liderato y, los segundos, con la ilusión de abandonar ese cuarto sitio en el que no acostumbran estar.y dos derrotas a cuestas, así llegarána este duelo pre-navideño, lejos aún de los 39 puntos que ya suman los culés, invictos después de 15 enfrentamientos.Las tres unidades son de suma importancia para el club blanco, pues acortaría a cinco puntos la distancia que existe con su acérrimo rival, con un partido pendiente.Para su fortuna, las estadísticas juegan a su favor en casa, pues ha ganado 52 de los 87 duelos que han tenido el Bernabéu como escenario, Barcelona, por su parte, ha triunfado en 20.Sin embargo, en este caso los de Ernesto Valverde tendrán la última palabra, pues si bien sus números no son los mejores al visitar Madrid, esta temporada podría ser diferente al llegar a este Clásico con 12 triunfos y tres empates.Además, existe la posibilidad de que Ousmani Dembélé, quien llegó para ocupar la vacante que dejó Neymar en la ofensiva catalana, esté listo para este duelo; al igual que Gareth Bale para Zidane, pues ya tuvo minutos en el Mundial de Clubes.Este partido se verá en más o menos 185 países del mundo. Siendo Estados Unidos, Corea del Sur y Reino Unido los principales espectadores.