El cambio de ubicación les afecta en sus ventas

Al rededor de 30 comerciantes ubicados en la Ex Estación del Ferrocarril se han visto afectados por las bajasdedecembrina; desde que fueron reubicados por Fiscalización hace casi 7 años.A casi dos meses de que se colocaron los comerciantes tanto en la exdelcomo el Jardín del Cantador, la venta no han alcanzado ni el 50 por ciento de recuperación, al menos los comerciantes ubicados en las ex Estación son los que se han visto afectados.Tal es el caso de Luis Sandoval quien denunció que desde que fueron movidos del Jardín del Cantador y la Plaza de las Ranas, las ventas deno han dado los resultados que ellos esperaban.Y es que dijo que los 7 años que lleva en la Ex Estación no se compara a las ventas que obtuvo durante sus 12 años en el Jardín del Cantador.Sin embargo, en el Jardín el Cantador, el transitar de la gente es constante lo que genera para los comerciantes de esta zona que perciban un poco más de ventas a comparación de los que se encuentran en la Ex Estación.Como cada año durante la temporada decembrina, más de 200 comerciantes tramitaron los permisos correspondientes ante la dirección de Fiscalización para colocar los locales en la Ex Estación del Ferrocarril y el Jardín del Cantador, los comerciantes estarán alojados en estas zonas hasta el próximo 7 de enero.