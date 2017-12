Parián, de plaza de artesanías a bodega de piezas prehispánicas

Publicidad

Laque se concluyó hace casi cuatro años y que requirió una inversión de cinco millones de pesos, ahora será destinada como bodega del material arqueológico; la presidencia municipal espera que también se les asigne un espacio para colocar ahí la oficina deEl denominado Parián, que se ubica a las afueras de la, fue construido durante la administración dey se buscaba que fuera un espacio para reubicar a los comerciantes que se encuentran al interior de la zona.Sin embargo, eso nunca ocurrió, ya que los artesanos señalan que el moverse a esa zona les condenará a la pérdida de ventas, sobre todo porque se quiere abrir la puerta sur y la idea es que salgan por ahí, por lo que de concretarse la idea, los visitantes ya no regresarían al Parián.Durante la administración municipal dese ha insistido en retomar ese espacio que hasta el momento permanece como elefante blanco.Durante su reciente visita, la directora de, Claudia Veites Arévalo, le informó al alcalde que tienen proyectado darle uso al Parián, pero no como una plaza de artesanías, sino como bodega para albergar el material arqueológico que se ha rescatado.Lo anterior debido a que la bodega donde está depositado el material, tiene mucha humedad, lo que causa daño a las piezas prehispánicas y por ello quieren moverlo a una zona adecuada.La idea es que se puedan catalogar y conservar las piezas en un mejor espacio, además de que una vez acondicionado el lugar se pretende abrir al público para que conozcan los trabajos que se realizan por parte del personal delTambién permitirá rehabilitar la zona del campamento, por lo que le expresó aque existe la posibilidad de otorgarles un espacio para la oficina que piden siempre y cuando se presente un proyecto en donde se especifique las acciones a realizar para valorar si eso pone en riesgo o no las piezas arqueológicas.