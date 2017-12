Las diferencias entre perros y lobos

Publicidad



“Debes estar con ellos las 24 horas del día, siete días a la semana. Eso significa que debes dormir con ellos y alimentarlos cada cuatro horas con el biberón”, comentó Lord.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estoy sentado en una especie de corral al aire libre con. Gruñen y se jalonean para reclamar la posesión de un trozo de cuero de venado bastante masticado. Lamen mi rostro como si fuese un viejo amigo o como si hubiesen encontrado un juguete.Cuando alcanzanPero, debido a que estos lobos han estado cerca de los humanos desde que eran ciegos, sordos e incapaces de ponerse en cuatro patas, siguen permitiendo que la gente se les acerque, que les hagan análisis, … si todo sale bien.Sin embargo, aun los humanos que los criaron deben tener cuidado.Si en una cosa estamos de acuerdo todos los especialistas en perros y lobos es la siguiente: no importa cómo críes a un lobo, no puedes convertirlo en un perro.(algunos científicos los clasifican dentro de la misma especie)Físicamente,Sólo se aparean una vez al año, no dos veces como los perros. Y, en cuanto a la conducta,Son más independientes y posesivos cuando se trata de comida y otros objetos. Gran parte de las investigaciones sugiere que cuidan mejor de sus crías., mientras que los cachorros de los perros se encariñan con el primer humano que se les acerca. Incluso los perros callejeros que han tenido cierto contacto con las personas en el momento preciso pueden ser amigables.A pesar de todas las similitudes, hay algo profundamente distinto en los genes del perro, o en la forma y el momento en que esos genes se activan, y los científicos tratan de determinar qué es con exactitud.Investigaciones recientes sugieren queLas personas que lo padecen son amigables con todos sin los límites habituales.Otra idea que se estudia es si un retraso en el desarrollo durante un periodo clave de socialización en los primeros años de vida del perro podría marcar la diferencia. Dicho retraso podría descubrirse en el ADN, más probablemente en las secciones que controlan el momento y la fuerza con la que se activarán los genes y no en los genes en sí mismos.ha entrenado animales domésticos y salvajes, incluyendo lobos, en todo el mundo.La primavera pasada cruzó dos camadas de lobeznos de dos hembras y un macho que ya tenía en el zoológico. Ambas madres dieron a luz en el mismo redil casi al mismo tiempo, a principios de junio.Comenzaron el proceso de socializar a los lobeznos. Bouchard y su asistente permanecieron con los animales día y noche durante las primeras semanas, y después comenzaron a reducir de forma gradual el tiempo que pasaban con ellos.Kathryn Lord, bióloga evolucionista, es una veterana de los cuidados maternales de lobo. Ha criado cinco camadas. Combina los estudios conductistas y genéticos de los cachorros de lobos y perros.Además, añadió Bouchard, “no nos bañamos” los primeros días, para permitir que los cachorros tengan un sentido más claro de a quién están olfateando.Eso es muy importante porque los lobos y los perros pasan por un periodo fundamental cuando son cachorros y exploran el mundo, pues aprenden quienes son sus amigos y quienes son su familia.. El olor lo es todo.En los perros, ese momento comienza a las cuatro semanas de nacidos, cuando pueden ver, oler y escuchar. Lord cree que este cambio en el desarrollo, que permite que los perros usen todos sus sentidos, podría ser clave para su mayor capacidad de vinculación con los seres humanos.parecida a la que experimentan los bebés humanos cuando la gente que no pertenece a su familia de pronto se vuelve atemorizante.Las probabilidades de identificar genéticamente la modificación en esta etapa tan crítica son remotas, pero Lord cree que vale la pena investigar.Hay dos aspectos que los científicos quieren explorarDe ser así, conocer a los perros podría ayudarnos a comprender algunos aspectos del ser humano en los que se afecta la interacción social, como el autismo o el síndrome de Williams.La primera parte de la prueba de Lord consistía en confirmar sus observaciones de que el periodo crítico de los lobos comienza y termina más pronto que el de los perros.Lord creó un procedimiento para poner a prueba a los cachorros exponiéndolos a algo sin precedentes: un artefacto que zumba y vibra para asustar a las aves, un trípode y el móvil de un bebé.Cada semana ponía a prueba a un cachorro de manera que ninguno se acostumbrara. Colocaba al cachorro en un área pequeña con barreras bajas a modo de muros y encendía el móvil. Ella se escondía para no distraer al cachorro. Las cámaras de video registraban la acción y mostraban que los cachorros se tropezaban; luego caminaban alrededor del objeto extraño, se alejaban de él con timidez o subían para olfatearlo.Antes y después de la prueba, Lord recolectaba orina para medir los niveles de la hormona llamada cortisol, que se eleva con el estrés. Si el cachorro del video no se acercaba al monstruo y los niveles de cortisona se elevaban indicaba que el cachorro había comenzado a sentir miedo ante objetos nuevos, lo cual podría detener su exploración. Eso confirmaría el momento del periodo crítico.Wolf Park en Battle Ground, Indiana, es un zoológico de 26 hectáreas donde Dana Drenzek, la gerente, y Pat Goodmann, conservadora en jefe de los animales, me llevaron a un recorrido por los alrededores y me mostraron no sólo a unos cachorros que estaban socializando, sino a algunos lobos adultos también.En la década de los setenta, Goodmann trabajaba con Erich Klinghammer, fundador de Wolf Park, que desarrolló un modelo de 24 horas y siete días a la semana para que los lobeznos socializaran, exponiéndolos a humanos y después a otros lobos, para que se relacionaran con su propia raza pero siguieran aceptando la presencia y la atención de los humanos.El enorme redil al aire libre para los cachorros estaba lleno de catres y hamacas para los voluntarios, puesto que los lobos ahora rondaban entre las 9 y las 11 semanas y vivían al aire libre todo el tiempo. Había escondites de plástico y madera para los cachorros, además de muchos juguetes. Parecía una zona de juegos para infantes, a excepción de las sobras de comida: una clavícula o una espinilla de venado y otros huesos de costillas, patas y del lomo, algunas veces con restos de piel o de carne.Los cachorros eran extremadamente amigables con los voluntarios que ya conocían y más o menos amistosos conmigo. Los lobos adultos fueron corteses, pero distantes.Doug Smith, quien trabaja reintroduciendo lobos salvajes en el Parque Nacional de Yellowstone, señaló lo que todos los especialistas en lobos comentan: