Detienen a 5 personas y 5 vehículos que transportaban hidrocarburo

Esta madrugada la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a través de elementos de la Dirección General de la Policía Investigadora (DGPI), aseguró en Nopala de Villagrán a cinco personas y el mismo número de vehículos durante un operativo realizado para combatir la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburo.



A las 03:40 horas, personal de la DGPI, Grupo Huichapan al realizar recorridos de seguridad con la finalidad de combatir la incidencia delictiva, así como la extracción y comercialización ilícita de hidrocarburo, ubicaron a una caravana de vehículos que transitaban por un camino de terracería en la localidad de San Sebastián de Juárez, cuyos tripulantes de las unidades denotaron nerviosismo.







Al intervenir a los choferes de los vehículos les solicitaron el alto, los Policías Investigadores se percataron que en dos camionetas transportaban hidrocarburo.



Los presuntos responsables intentaron darse a la fuga, motivo por el que se implementó un operativo para asegurar a las personas y los vehículos en que viajaban.







El combustible del que no acreditaron su legal procedencia, era transportado en dos camionetas, una Ford tipo F150, modelo 1995 y la otra GMC Pick Up, modelo 1981, cada una trasladaba mil litros de hidrocarburo, ambas unidades eran escoltadas por un Nissan tipo Versa color blanco, modelo 2018; Chevrolet tipo Chevy color dorado, modelo 2004 y un Nissan tipo Tsuru color blanco (Taxi) modelo 2016.











Las cinco personas aseguradas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Hidalgo y responden a las iniciales: H. S. A., de 19 años de edad, originario de Los Ángeles, California, Estados Unidos; M. S. A., de 46 años de edad; G. C. C., de 37 años de edad; G. M. C., de 33 años de edad; S. V. O., de 39 años de edad, todos ellos originarios de Tula de Allende.