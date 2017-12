Detienen a tres jóvenes que transportaban hidrocarburo robado

Publicidad

Elementos de Seguridad Pública de Tulancingo lograron la detención de tres jóvenes la tarde de este jueves, en el bulevar Centenario, cuando trasladaban alrededor de 600 litros de hidrocarburo de dudosa procedencia del municipio de Cuautepec a Tulancingo.Los jóvenes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).Los oficiales se percataron que la camioneta Chevrolet Sonora, color arena, estaba cargada con tambos, por lo que les solicitaron al conductor se detuviera; sin embargo, subió la velocidad, tratando de huir.La camioneta se introdujo al hotel Centenario en el afán de esconderse y huir; sin embargo, minutos más tarde salieron, pero ya eran esperados por los efectivos municipales, quienes procedieron con la detención.Al inspeccionar la camioneta, se comprobó cargaba tres tambos con capacidad de 200 litros llenos de hidrocarburo, del cual no pudieron comprobar su legal procedencia.Por lo anterior, fueron detenidos quienes se identificaron como C. O. C. de 20 años de edad; R. M. V. de 25 años, y A. G. V., de 18 años; todos con domicilio en el municipio de Cuautepec, por lo que fueron trasladados a las instalaciones de la PGR.