Almacenan pirotecnia en Zona Centro

Negocios de abarrotes, mueblerías e incluso una farmacia, se han convertido en bodegas de almacenaje de artefactos de pirotecnia.Juan Segoviano Tovar, director de Protección Civil (PC), informó que durante los operativos de diciembre de este año, se identificaron al menos a 4 negocios en el centro de la ciudad que almacenan pirotecnia.“Localizamos que algunos de los comercios del centro de la ciudad se prestan al almacenaje de ese material, hoy estaremos enviando algunos oficios para invitarles a que no lo hagan, porque están incrementando su riesgo”, señaló.El operativo se realizó en conjunto con el personal de las direcciones de Mercados y Fiscalización del Municipio.“Hacemos los operativos, nosotros (PC) por la parte de la seguridad de la pirotecnia y, ellos (Mercados y Fiscalización), porque si un negocio de mueblería están incumpliendo el permiso que ellos tengan para trabajar, es hasta motivo de clausura”, señaló.El titular de Protección Civil señaló que el procedimiento contempla el envío de un oficio a los negocios para advertirles que no pueden almacenar y vender este material.“Si hay insistencia, nosotros también podemos clausurar, estamos hablando de una situación grave en caso de una emergencia, lo que hacemos es quitar el material, decirles que no tienen permitido y si lo vuelven a hacer, clausurar”, advirtió.Segoviano Tovar agregó que este tipo de reportes incluso tienen que hacerse llegar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para informarles dónde encontraron el material, qué fue lo que encontraron y en qué situación.“Piensan que hacen el favor (a quienes venden este material) porque creen que no pasa nada, pero si pasa, es peligroso”, señaló.El funcionario refirió que se decomisaron 150 varas y 25 kilos de juguetería menor, esto último el sábado 16 de diciembre, durante el partido del equipo Irapuato en el estadio Sergio León Chávez.Segoviano Tovar indicó que se hacen recorridos en los puntos de venta tradicionales, para inhibir la venta de estos artefactos, pero muchos de los comerciantes saben de estos operativos y se manejan con cautela.“Se ha vuelto un tema complejo que como la gente ya sabe que hacemos recorridos para incautar, ya lo hacen de una manera más discreta, lo hacen de una manera discrecional (...) hay una laguna legal, hay cierta cantidad que se permite, que es la quema de juguetería pirotécnica, el problema es que esos artefactos menores originan lesiones, incendios”, comentó.La juguetería menor son artefactos como las brujitas, palomitas y cebollitas, que no representan un problema legal para quien vende, almacena o utiliza estos productos, pero representa riesgos para quienes los manipulan, especialmente, para los niños.