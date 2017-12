Subsanará lagunas Ley de Seguridad Interior: Diputada

Publicidad

En México existen entidades donde no se concibe que no esté presente el Ejército, por eso los militares estarán donde los soliciten, señaló la diputada Yulma Rocha Aguilar.En rueda de prensa para los medios de Irapuato, la legisladora priísta criticó a los diputados panistas por no aprobar la Ley de Seguridad Interior cuando gobiernos de Acción Nacional han pedido la presencia de la institución castrense, como el Gobierno de Miguel Márquez Márquez.Rocha Aguilar indicó que esta Ley podrá dar claridad a la presencia, participación y responsabilidades del Ejército Mexicano en cada entidad y municipio en la República Mexicana, para informar de estos hechos a la ciudadanía.“En Guanajuato, donde un día el Gobernador, y el otro día también, clama la presencia del Ejército porque ya se le salió de las manos el tema de seguridad, vemos particularmente en Irapuato, convoys del Ejército pero no sabemos ni a qué vienen, qué va a hacer, dónde va a actuar, en qué municipios y por cuánto tiempo, estas lagunas, las viene a subsanar la Ley de Seguridad Interior”, indicó.La diputada priísta agregó que los militares no tendrán funciones de Ministerio Público, y esta ley que se promulgó ya por parte del Presidente de la República Mexicana dejará establecidas las responsabilidades de cada corporación.