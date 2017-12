Captan en video presunto ‘levantón’

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un video en redes sociales subido al medio día del jueves por un joven que atestiguo el “levantón” de un hombre en la colonia Del Bosque por al menos 5 personas a bordo de una camioneta negra, en Irapuato, dejó en evidencia la falta de apoyo por elementos de Seguridad Pública.Los hechos ocurrieron sobre la calle Alamos esquina con la calle Pipila. El video de poco más de un minuto comienza cuando la camioneta Dodge Ram, doble cabina, de color negra y sin placas de circulación retrocede la marcha para incorporarse a la calle Pipila.La persona que graba murmura que recien esas personas habían levantado a un hombre y lo habían metido contra su voluntad a la parte trasera de la caja negra, donde cuatro personas, dos de ellos con gorras oscuras y lentes, lo resguardaban.Al incorporarse a la calle Pipila, el conductor de la camioneta que viste una playera de color roja, se incorpora nuevamente a la calle Alamao, pero sobre la otra dirección, en donde se percibe como acelarana fondo y casi se impactan de frente contra un automóvil particular de color rojo.El videografo que evidencia todos los hechos con la cámara de su celular, regresa la toma a la calle Pípila y en cuestión de segundos se detiene una patrulla a la cual se le es informada que recién habían levantado a un hombre y dan las caracteristicas de la camioneta y la dirección que tomaron.Los uniformados se dedicaron a cuestionar a los testigos si no se trataba de personal de algún anexo que hayan confundido.El tiempo pasó y a los uniformados no les quedó de otra que seguir el rumbo por donde escaparon.