Apuntan a sumar 500 policías para el 2018

Ahora sí el próximo año la administración de Héctor López Santillana cumplirá con la meta de contratar a 500 policías.No se ha logrado tener dicho número de nuevos elementos porque han despedido a más de 220 elementos, entre policías y tránsitos.“El problema no está en el ingreso. El problema está en que ya no saque a más policías, y no puedo prometer esa parte porque mientras siga habiendo gente que falle a la confianza, seguiré corriendo o poniendo en prisión a los malos elementos”, apuntó el Alcalde.“Cuando hicimos el planteamiento, sabíamos que teníamos problemas dentro de la corporación, pero sabíamos la magnitud. El próximo año estaremos llegando a la meta de haber ingresado a más de 500 nuevos elementos; lo triste es que ha salido la misma cantidad de personas, muchos de ellos por corruptos”, añadió López Santillana.Mencionó que hubiera querido incrementar el número de efectivos, pero “no quitaré el dedo del renglón en la depuración”.Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, agregó que la convocatoria y el reclutamiento se hace diario y que han recibido más de tres mil solicitudes de ingreso.“Si fuera por número, ya hubiéramos cumplido, pero no es así. Queremos calidad, la mejor gente; anteriormente se contrataban policías que no tenían la cartilla militar y ahora no podemos meter elementos que no cumplan con los requisitos”, aseguró.Sostuvo que al mes de enero del 2018 cerrarán con 380 elementos graduados en lo que va de la administración.Ante el reclamo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) a la Secretaria de Seguridad Pública por no usar las cámaras de videovigilancia que tienen las diferentes agencias de automóviles, Luis Enrique Ramírez Saldaña dijo que van a madurar el proyecto el próximo semestre.“Queremos madurar el proyecto con AMDA este semestre que viene... tenemos el mismo tema con diferentes empresas”, contestó.El secretario explicó que dado a que es bastante la cantidad de agencias que hay en la ciudad, quieren primero trabajar en el tema de tecnología para que esté a la par con el C-4.“Debemos tener la misma conectividad, no queremos hacer un tema de que vayamos a vigilar mil cámaras más porque tendríamos que considerar tener videooperadores en una cantidad excesiva. Lo que queremos es tener una comunicación a través de un enlace como se estaba planteando, que una empresa de seguridad privada nos proporcione el servicio y así solo pasar los reportes inmediatos”, dijo.Dicho tema está en proceso, “no se ha descartado, es un gran proyecto, queremos tener conectadas no mil cámaras, sino 20 mil cámaras como lo tienen otras corporaciones”, añadió.León cuenta con 453 cámaras, de las cuales 120 son lectoras y están por toda la ciudad.