Entregan estufas por actividad social

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Dirección de Desarrollo Social y Humano entregó ayer en el evento “Juntos construimos tu vivienda” 846 estufas con cilindro de gas incluido a familias de ocho polígonos de pobreza y zonas rurales.Martha Verónica Velázquez Castro, directora de la dependencia, puntualizó en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, que este año se han dado dos mil 77 estufas y se ha invertido cinco millones de pesos; es decir, cada aparato ha costado dos mil 407 pesos.“Son para familias que no contaban con este equipamiento básico y utilizaban fogones para preparar sus alimentos, o que se encontraban en malas condiciones y representaba ya un riesgo”, mencionó Velázquez durante su mensaje.Dichos apoyos estarán alineados a que los ciudadanos se comprometan a hacer una actividad social dentro de su comunidad.“Lo estamos preparando para iniciar con este proyecto en la siguiente entrega o cualquier otro tipo de apoyo o programa que pongamos en operación. Queremos avanzar en la mejora de la infraestructura del entorno y encaminarnos a un proceso continuo de bienestar de las personas y familias, a través de un verdadero ejercicio de la gobernanza participativa”, condicionó la directora.El alcalde Héctor López Santillana reiteró que al adquirir una estufa, los ciudadanos obtendrán un compromiso con su familia.“Esto no es un regalo, esto requiere de su participación, de su organización, cada quien está llamado a poner su granito de arena”, dijo.“Si yo al entregar esta estufa firmará un pagaré comprometiéndome a apoyar a mi vecino, o cuidar el jardín, o mantener limpia la calle, o no destruir las luminarias, que no grafiteen los parques públicos o no rompan los juegos... me daría por bien pagado. Se necesita participación ciudadana”, ejemplificó el alcalde.