Se roban hasta postes en ciclovías

Aún no concluyen la construcción la ciclovía del bulevar Valtierra, y ya hay tramos donde no sólo se han robado las modernas lámparas LED, sino hasta los mismos postes.Uno de los tramos más inseguros en el bulevar Valtierra es el que va del bulevar Morelos hasta el Delta, en una de las zonas más peligrosas como es la colonia El Potrero.En el tramo entre lo que es la desviación al Bulevar que va al fraccionamiento Punta del Este y el camino a la comunidad del Potrero, se robaron no sólo 10 lámparas, ahora ya se robaron 3 postes, y han vandalizado el inmobiliario, como son depósitos de basura, bancas, postes.“En realidad este tramo, como hay muchos lotes baldíos, poca vigilancia y oscuridad, los asaltos a peatones y ciclistas están a la orden del día”, dice Juan Francisco Ornelas, quien asegura que hasta de día se perpetran asaltos.Carlos Alberto Cortés Galván, director de Obra Pública Municipal de León, ha señalado que se han interpuesto denuncias penales contra quien resulte responsable por el robo de lámparas, pero hasta el momento las autoridades judiciales no han dado a conocer resultados.Cientos de ciclistas utilizan ya la ciclovía del bulevar Valtierra que llega hasta el bulevar La Luz. Por lo general son empleados que viven en colonias como Villas de San Juan, Villas de San Nicolás.“No tenemos otra alternativa. La ciclovía quedó bien, pero requiere de mayor vigilancia. Sólo cuando las vienen a realizar operativos por no verificar o contra los correlones, se pueden ver patrullas, pero son de tránsito”, dice Javier Moreno.En esa zona se localiza lo que era el casco de la Hacienda del Potrero.Los peones señalan que es una zona insegura, dado que se roban cables de luz, hasta transformadores.“Hay mucha inseguridad en esta zona. El viejo camino al Potrero están a un sin pavimentar, a oscuras, y es una vía de escape para los delincuentes”, dice Benjamín Pérez, vigilante.Aunque las ciclovías de los bulevares Antonio Madrazo y Vicente Valtierra están a terminadas y en funcionamiento, la entrega de ambas obras será hasta terminar los trabajos adicionales que se realizan en glorietas.El titular de la Dirección de Obra Pública municipal Carlos Cortés Galván, detalló a am, que en el caso de Vicente Valtierra, el trabajo ha sido concluido en su totalidad y por ahora solo se realizan mejoras de áreas verdes en conjunto con Parques y Jardines.En el caso de Antonio Madrazo, los trabajos originalmente contemplados, que también habían tenido una modificación durante su realización, también ya se habían concluido, pero se generaron ahorros por casi 3.5 millones de pesos.Con las cantidades generadas se decidió iniciar la adecuación de las glorietas de los cruces de Antonio Madrazo con Congreso de Chilpancingo y Guanajuato, las cuales continúan en obra.Cabe mencionar que los trabajos en la glorieta de Congreso de Chilpanchingo, iniciaron hace casi un mes y medio, y durante la visita de am ayer al lugar se encontró solo a un obrero ejecutando los trabajos. En la de Bulevar Guanajuato, se realizan obras preparativas por parte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de León.Según lo mencionado por el director de obra Pública, las obras complementarias en ambas glorietas tendrían que terminar a finales de enero. “en ese lapso tienen que hacer la entrega definitiva y hacer el cierre administrativo también”, detalló.