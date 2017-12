Se va Medina

Publicidad

Carlos Medina Plascencia presidió por última vez el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, esta vez acompañado por su suplente Roberto Novoa Toscano.Los ediles de nuevo desearon nuevamente suerte al síndico con licencia y éste auguró que seguirán haciendo un buen trabajo.“Yo creo que esto va a seguir avanzando y mejorando seguramente. Las bases están puestas desde las actualizaciones que se han hecho al reglamento de Adquisiciones y el trabajo que se ha venido haciendo aquí de un equipo, debe de ser de tal forma que entonces ninguno nos convirtamos en indispensables, nadie somos indispensables”, señaló Medina.El exalcalde panista se había ausentado de las sesiones del Comité y la Comisión de Hacienda que se llevaron a cabo esta semana.Dijo que espera que la Secretaría de Seguridad Pública haga batallar menos al Comité y pidió al área administrativa de ésta y de las demás dependencias que ‘se pongan las pilas’, particularmente en los periodos de compras que tiene el Municipio.“Para que no entren en esas situaciones donde estamos contra el tiempo, contra el reloj para hacer las adquisiciones y no perder recursos”, indicó.Carlos Medina añadió que invitó a Roberto Novoa a la sesión para que se familiarizara con los procesos que llevan a cabo.“Estuvo observando varias cosas que me decía y que estaba él analizando, entonces pueden tener ahí ya el perfil de una persona que es muy acuciosa, muy competente, capaz y que ha ejercido liderazgo en diferentes instituciones, seguramente lo va a hacer muy bien”, declaró.Al término de la sesión el síndico suplente, que tomará el cargo el 11 de enero, aseguró que llega a trabajar por el bien de los leoneses.“Creo que es un comité que está muy bien liderado por el síndico Carlos Medina, tiene un gran talento de regidores y ciudadanos también como el contador Morfín.“Interesante, hay que aprender y meterse en este tema para dar lo mejor de si. Veo mucha disposición, los conozco a todos y yo vengo a sumar, a trabajar en equipo por el bien de los ciudadanos”, declaró.